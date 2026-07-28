«Смолов идет за рекордом, Кудряшов — на последний матч». Медиаклубы собрали звездную бригаду для Кубка России

Всего в первом раунде выступят пять проектов из медиафутбола. 2Drots получили специальное приглашение, ФК «10» и СКА заслужили места результатами в турнирах Медиалиги, а «БроукБойз» и «СиндЕкат» объединились с любительскими «Фанкомом» и «Красным Знаменем». Формально в сетке РФС фигурируют любительские клубы, но за главную вывеску отвечают медиакоманды.
«Фанком БроукБойз» и Смолов
Самая громкая афиша — у «Фанком БроукБойз». Фёдор Смолов вновь выходит в Кубок России не как свадебный генерал. Год назад нападающий уже доказал, что способен решать задачи без полноценного сезона в профессиональном клубе. Теперь у него есть личная мотивация: Смолов делит с Андреем Аршавиным показатель в 158 голов среди российских футболистов и может выйти вперёд уже в матче с БоМиКом.
Рядом со Смоловым, по неофициальной информации, должен появиться Ари. Бразилец с российским паспортом давно закончил большую карьеру, но в медиафутболе всё ещё выглядит не декорацией, а форвардом, которому нельзя давать пространство. В прошлом розыгрыше оба забили «Сатурну», а теперь их опыт добавят к смешанному составу: от медиаклуба в объединённую команду заявили шесть футболистов.
Не можем обделить вниманием бывших "спартаковцев" - Евгения Макеева и Павла Яковлева, которых считают "ветеранами" медийного футбола. Опытные защитник и атакующий полузащитник помогут «Фанком БроукБойз» обыграть БоМиК.
«2Drots»
У 2Drots история другого типа. Для Фёдора Кудряшова встреча с «Орлом» станет прощальной. Экс-защитник сборной России объявил, что покидает клуб и больше не будет выступать в Медиалиге. Получается символично: многолетний игрок национальной команды завершит карьеру не на товарищеском поле, а в официальном турнире.
2Drots добавили и ещё одного ветерана — 46-летнего Александра Шуленина, бывшего капитана нижегородской «Волги». Последний год он работал в тренерском штабе, но ради Кубка снова выйдет на поле. В составе также есть Михаил Черномырдин, начинавший в «Зените-2», и Ираклий Чежия с опытом в «Химках».
СКА Ростов-на-Дону
СКА делает ставку на людей, которые совсем недавно играли на высшем уровне. В общей группе тренируется Денис Глушаков. Чемпион России со «Спартаком» перенёс операцию на тазобедренном суставе и пропустил сезон Медиалиги, поэтому его участие нельзя считать гарантированным. Однако сам полузащитник говорил, что хочет восстановиться к первому раунду, а штаб рассчитывает выпустить его по ходу встречи с пензенским «Зенитом». То же самое можно сказать и про Кирилла Набабкина, на протяжении 15 лет выступавшего в составе ЦСКА.
При этом самый результативный профи СКА Владимир Писарский команде не поможет из-за дисквалификации. Поэтому важную роль получит Роман Симонов — бывший футболист ижевского «Зенита» и пермского «Амкара», ставший одним из открытий последнего сезона Медиалиги, а также Роман Тугарев, недавно защищавший цвета «Ростова». А возглавлять весь этот коллектив будет опытнейший Андрей Каряка - легенда самарских «Крыльев Советов».
Чемпионы Медиалиги - ФК «10»
ФК «10» подошёл к Кубку наиболее прагматично. Азамат Мусагалиев отказался от приглашения блогеров на несколько минут и усилил команду игроками, которые ещё недавно находились внутри профессиональной системы. За две недели клуб подписал Илью Кухарчука, Данилу Козлова и Александра Зотова. Кухарчук играл в РПЛ за «Химки» и доходил с ними до финала Кубка России, Козлов выступал за «Ленинградец», «Челябинск», «Торпедо» и «Волгарь», а воспитанник «Спартака» Зотов представлял «Рубин», «Енисей» и московское «Динамо».
И это дополнение к готовому профессиональному каркасу «Десятки». В составе есть Брайан Идову, Пётр Тен, Никита Чичерин, Олег Плиев, Данил Клёнкин и Павел Голышев. Поэтому матч с «Космосом» станет для ФК «10» не шоу-премьерой, а проверкой проекта, который открыто собирается двигаться в профессиональный футбол.
«СиндЕкат»
Самая сложная для проверки ситуация сложилась вокруг «Красного Знамени» и «СиндЕката». Команды объединились лишь за неделю до старта. Было объявлено, что от «СиндЕката» придут шесть игроков, включая бывшего хавбека «Рубина» и «Урала» Вячеслава Подберезкина и экс-защитника «Урала» Алексея Герасимова. При этом на момент подготовки материала на официальной странице заявки РФС присутствовал Подберезкин, но фамилии Герасимова там ещё не было. Поэтому участие первого подтверждено документально, а второго пока остаётся анонсом клуба и медиаисточников.
Главный итог этой селекции прост: профессиональные футболисты больше не являются для медиаклубов гостями ради одного красивого кадра. Смолов нужен для голов, Набабкин — для управления обороной, Зотов и Кухарчук — для контроля игры, Подберезкин — для усиления центра поля. Даже прощание Кудряшова встроено в спортивную задачу 2Drots.
Медиафутбол начинал с идеи, что известность может заменить качество. Теперь он пришёл к противоположной формуле: чтобы выжить в Кубке России, одного охвата недостаточно. Пять команд собрали бывших сборников, чемпионов страны и игроков РПЛ не только ради афиши. На этот раз именно профи должны доказать, что медиаклубы пришли в официальный турнир не на один вечер.
Фото: ФК «Броук Бойз», 2Drots, СКА Ростов-на-Дону, ФК «10», ФК «СиндЕкат»