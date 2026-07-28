Губерниев не считает возможный уход Карпукаса трагедией для "Локомотива"

Фото: ФК "Локомотив"

- Карпукас - хороший игрок, но почему его уход - это потеря для " Локомотива "? Он же не бесплатно переходит в " Зенит ". Возможно, на эти деньги есть планы кого-то купить или вложить их в воспитание своих футболистов, - приводит слова Губерниева Metaratings.ru

По мнению телеведущего, московский клуб способен извлечь выгоду из этой сделки.Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" близок к приобретению 24-летнего хавбека за шесть миллионов евро. Карпукас является воспитанником "Локомотива" и за первую команду москвичей провёл 141 матч, записав на свой счёт шесть забитых мячей и пять голевых передач.