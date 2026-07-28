По информации бразильских СМИ, интерес к вингеру проявляет "Фламенго", который готовится выйти с официальным предложением по футболисту.
Как утверждает журналист Жорже Никола, в бразильском клубе уже уведомили представителей игрока о намерении предложить "Зениту" 35 миллионов евро за трансфер.
Луис Энрике перебрался в петербургский клуб зимой 2025 года. С тех пор бразилец принял участие в 48 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и семь раз ассистировал партнёрам. Его контракт с "Зенитом" действует до конца 2028 года.
"Фламенго" намерен приобрести игрока "Зенита" за 35 млн евро - источник
Луис Энрике может покинуть "Зенит" в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Зенит"