Защитник "Рубина" приглашён в КДК РФС из-за своего поведения после удаления

Защитник "Рубина" Илья Рожков будет разбирать своё поведение на ближайшем заседании КДК РФС.

Фото: ФК "Рубин"

Поводом стали действия футболиста после удаления в матче стартового тура чемпионата России против "Краснодара".



Как сообщили в РФС, после получения красной карточки защитник, находясь в подтрибунном помещении, допустил нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. В связи с этим игрок приглашён на заседание контрольно-дисциплинарного комитета.



В первом тайме арбитр после просмотра видеоповтора удалил Рожкова за удар локтем нападающего "Краснодара" Хуана Боселли. Матч завершился победой "быков" со счётом 3:1.