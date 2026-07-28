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Защитник "Рубина" приглашён в КДК РФС из-за своего поведения после удаления

Защитник "Рубина" Илья Рожков будет разбирать своё поведение на ближайшем заседании КДК РФС.
Фото: ФК "Рубин"
Поводом стали действия футболиста после удаления в матче стартового тура чемпионата России против "Краснодара".

Как сообщили в РФС, после получения красной карточки защитник, находясь в подтрибунном помещении, допустил нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. В связи с этим игрок приглашён на заседание контрольно-дисциплинарного комитета.

В первом тайме арбитр после просмотра видеоповтора удалил Рожкова за удар локтем нападающего "Краснодара" Хуана Боселли. Матч завершился победой "быков" со счётом 3:1.

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