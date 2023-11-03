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Представитель Шомуродова: к Элдору был интерес от двух российских топ-клубов

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Представитель нападающего итальянского "Кальяри" Элдора Шомуродова Кахор Муминов рассказал, какие российские клубы интересовались узбекским форвардом.
Фото: Global look press
"Был предметный интерес от двух российских топ-клубов. Одно предложение — из Москвы, другое — от лидера чемпионата. Но посоветовавшись, приняли решение пока остаться в Италии", — передает слова Муминова Sport 24.

В сезоне 2023/2024 Шомуродов сыграл 11 матчей. За это время узбекский футболист отдал 1 голевую передачу.

"Кальяри" Шомуродова находится на предпоследнем месте в Серии А. Итальянский клуб набрал 6 очков в 10 матчах.

Шомуродов сыграл за "Ростов" 91 матч. В них игрок забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.


Рома Кальяри Шомуродов Российские трансферы
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