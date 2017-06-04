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Руслан Нигматуллин: Буффон приложит максимум сил, чтобы победить в следующем сезоне
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в следующем сезоне может вновь попытаться выиграть Лигу чемпионов.
"В этом финале болел лично за Буффона. Очередное поражение в шаге от трофея — конечно, мне за него очень обидно. Но, зная его неуступчивый характер, уверен, что он приложит максимум сил, чтобы победить в следующем сезоне, который, скорее всего, станет для него последним в большом футболе", - цитирует Нигматуллина "Газета.ру".
"В этом финале болел лично за Буффона. Очередное поражение в шаге от трофея — конечно, мне за него очень обидно. Но, зная его неуступчивый характер, уверен, что он приложит максимум сил, чтобы победить в следующем сезоне, который, скорее всего, станет для него последним в большом футболе", - цитирует Нигматуллина "Газета.ру".
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