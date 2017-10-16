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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Арсен Минасов: матч с "Севильей" покажет, в каком состоянии "Спартак"
Футбольный агент Арсен Минасов поделился своим мнением о предстоящей встрече 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Спартак" — "Севилья".
"Завтрашний матч и покажет, в каком состоянии "Спартак". Игра будет непростая, "Севилья" — очень опытная и организованная команда, стабильно проходит далеко в еврокубках. При всем уважении к "Ахмату" и "Уралу", "Севилья" — другой уровень. Я хочу, чтобы по результату "Спартак" сыграл лучше, чем с «Ливерпулем». И по игре. Для меня положительный результат — это всегда победа, 1-е место, ничья или призовое месте — это неплохой результат. «Ливерпуль» и «Севилья» — совершенно не похожи друг на друга, играют в разных стилях. Если «Спартак» сыграет так же, как с «Ливерпулем», боюсь, что результат будет негативный. А если «Спартак» сыграет гораздо лучше, то появится надежда на победу. Весь состав «Севильи» имеет высокую квалификацию. В команде собраны игроки с большими амбициями. Иной раз бывает так, что когда вместо травмированного выходит тот, кто составляет ему конкуренцию, то этот футболист становится намного опаснее, у него появляется шанс проявить себя, играет с утроенной энергией. Не думаю, что травмированные «Севильи» — это козырь для «Спартака». И хорошо, что в московском клубе почти все футболисты в строю", — цитирует Минсова "Спорт День за Днем".
"Завтрашний матч и покажет, в каком состоянии "Спартак". Игра будет непростая, "Севилья" — очень опытная и организованная команда, стабильно проходит далеко в еврокубках. При всем уважении к "Ахмату" и "Уралу", "Севилья" — другой уровень. Я хочу, чтобы по результату "Спартак" сыграл лучше, чем с «Ливерпулем». И по игре. Для меня положительный результат — это всегда победа, 1-е место, ничья или призовое месте — это неплохой результат. «Ливерпуль» и «Севилья» — совершенно не похожи друг на друга, играют в разных стилях. Если «Спартак» сыграет так же, как с «Ливерпулем», боюсь, что результат будет негативный. А если «Спартак» сыграет гораздо лучше, то появится надежда на победу. Весь состав «Севильи» имеет высокую квалификацию. В команде собраны игроки с большими амбициями. Иной раз бывает так, что когда вместо травмированного выходит тот, кто составляет ему конкуренцию, то этот футболист становится намного опаснее, у него появляется шанс проявить себя, играет с утроенной энергией. Не думаю, что травмированные «Севильи» — это козырь для «Спартака». И хорошо, что в московском клубе почти все футболисты в строю", — цитирует Минсова "Спорт День за Днем".
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