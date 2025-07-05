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Тюкавин: в "Динамо" капитанами могут быть только русские ребята

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин поделился мыслями о том, кто может быть капитаном в московской команде.
Фото: ФК "Динамо"
- Как отношусь к Бителло с капитанской повязкой? Никак, товарищеский матч, дали повязку. Не помню, кто был еще на поле, кого не было. Ну дали и дали. В сезоне будет другой капитан? Ну, конечно. Я думаю, что в "Динамо" капитанами могут быть только русские ребята.

Напомним, бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло провел с капитанской повязкой часть товарищеских матчей против 2Drots и "Партизана". Ранее вратарь бело-голубых Андрей Лунев негативно отреагировал на эту ситуацию.

Бителло играет за "Динамо" с осени 2023 года. В минувшем сезоне атакующий хавбек записал на свой счет 3 гола и 14 ассистов в 35 матчах за российскую команду во всех турнирах.

Источник: "Матч ТВ"

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