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Жозе Моуринью: не думаю, что "Манчестер Юнайтед" претендует на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением перед ответным матчем против "Севильи" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не считаю, что у нас одна из лучших команд в турнире, но после выхода в четвертьфинал все возможно. На стадии 1/8 финала дистанция до финиша кажется далекой, а в четвертьфинале уже начинаешь чувствовать запах полуфинала.

Сейчас в моей голове крутится только "Севилья". Знаю, что будет непросто пробиться в следующий круг.

Не думаю, что мы претендуем на победу в турнире. Не расстроимся, если не выиграем с разницей в три, четыре, пять мячей. Надо победить хотя бы с минимальной разницей в счете", - цитирует Моуринью "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:32
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