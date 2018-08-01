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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Если "Спартак" пройдёт ПАОК, то поспорит за выход в группу ЛЧ "Фенербахче" или "Бенфикой"
Сегодня определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого свою еврокубковую кампанию начинает "Спартак".
Москвичи встретятся с греческим ПАОКом, который в обоих матчах оказался сильнее "Базеля" (2:1 дома и 3:0 на выезде). 7-го августа в Греции состоится первый матч, а 14-го - ответный в России.
В эти же дни сыграет будущий соперник победителя этой пары. "Спартак" в случае успеха встретится с триумфатором противостояния "Бенфика" - "Фенербахче", поскольку в другой паре будет участвовать киевское "Динамо", с которым при жеребьёвке российский клуб будет разведён.
Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов красно-белым необходимо пройти двух соперников.
Москвичи встретятся с греческим ПАОКом, который в обоих матчах оказался сильнее "Базеля" (2:1 дома и 3:0 на выезде). 7-го августа в Греции состоится первый матч, а 14-го - ответный в России.
В эти же дни сыграет будущий соперник победителя этой пары. "Спартак" в случае успеха встретится с триумфатором противостояния "Бенфика" - "Фенербахче", поскольку в другой паре будет участвовать киевское "Динамо", с которым при жеребьёвке российский клуб будет разведён.
Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов красно-белым необходимо пройти двух соперников.
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