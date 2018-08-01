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Если "Спартак" пройдёт ПАОК, то поспорит за выход в группу ЛЧ "Фенербахче" или "Бенфикой"

Сегодня определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого свою еврокубковую кампанию начинает "Спартак".

Москвичи встретятся с греческим ПАОКом, который в обоих матчах оказался сильнее "Базеля" (2:1 дома и 3:0 на выезде). 7-го августа в Греции состоится первый матч, а 14-го - ответный в России.

В эти же дни сыграет будущий соперник победителя этой пары. "Спартак" в случае успеха встретится с триумфатором противостояния "Бенфика" - "Фенербахче", поскольку в другой паре будет участвовать киевское "Динамо", с которым при жеребьёвке российский клуб будет разведён.

Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов красно-белым необходимо пройти двух соперников.
Теги: Спартак ПАОК Фенербахче Бенфика
Вчера, 23:43
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6
(1)
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 00:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ильюша золото
Пошёл ты, притыра)

Секунды для притыра..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:08) #
  • 0
  •  (2)

Так понимаю, болельщикам запретили выезд на две игры?
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 00:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Romella,
Пошёл ты, притыра)


--------------------
Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 00:00) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ильюша золото
Сомнительная перспектива

ты вообще кто такой?..
на Илью нападаешь,а сам партизанишь..Ты,Чёрт!
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№2 Написал: Ильюша золото Тушино (Вчера, 23:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Сомнительная перспектива


--------------------
Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:50) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ну и заебись..проходили турков,пройдём и португальцев..там Аякс всем писты даст..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
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