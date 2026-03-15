Мостовой заявил, что у Талалаева появилась звездная болезнь

"Есть такое понятие - звездная болезнь, вот у него именно она.Связана с тем, что (Талалаев) ничего и никогда не добивался, а тут "Балтика" идет хорошо, вот "звездулька" и возникла. Беда в том, что после этой провокации могла и драка начаться, я такого Челестини никогда не видел, как и многих других людей, они возмущены были, в шоке", - сказал Мостовой "РИА Новости".
Вчера, 14 марта, на "Ростех Арене" состоялся матч калининградской "Балтики" против московского ЦСКА. Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Брайан Хиль.
В конце встречи образовалась массовая потасовка с участием футболистов и представителей команд. Главных тренеров обоих клубов удалили с поля, после чего их конфликт продолжился в подтрибунном помещении.