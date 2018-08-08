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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Массимо Каррера: при счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3).
"При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко. Мы потеряли размеры поля, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать того, что было задумано. В любом матче, когда теряешь контроль, соперник наказывает. Во втором тайме сыграли организованно, создали моменты, при этом пропустили несколько атак. Увы, сравнять счет не вышло", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
"При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко. Мы потеряли размеры поля, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать того, что было задумано. В любом матче, когда теряешь контроль, соперник наказывает. Во втором тайме сыграли организованно, создали моменты, при этом пропустили несколько атак. Увы, сравнять счет не вышло", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
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