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Массимо Каррера: при счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3).

"При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко. Мы потеряли размеры поля, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать того, что было задумано. В любом матче, когда теряешь контроль, соперник наказывает. Во втором тайме сыграли организованно, создали моменты, при этом пропустили несколько атак. Увы, сравнять счет не вышло", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
Теги: Каррера Спартак ПАОК
Вчера, 22:28
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(6)
№14 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 00:13) #
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online

Не будут расслабляться - в Москве выиграют легко, и тогда Ононимус покончит в себя, а P. Holmberg наложит себе в руки
Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№13 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:02) #
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online

Цитата: anonymous
лепешка ты где?


вместе с марадошкой, кушают гавношку


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№12 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Быть ли второму пришествию усатого или нет? Или быть может Массимо подстраховаться и отрастить усы надежды?
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№11 Написал: anonymous (Вчера, 23:45) #
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лепешка ты где?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№10 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Вчера, 23:16) #
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online

Совсем дурак? К 20-й минуте- игра сделана? Дальше играть не надо?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Вчера, 23:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бля** ...ему показалось ... В который то раз Массимо ??!

скальп,
Плюсую ...+++++
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№8 Написал: pasol (Вчера, 23:06) #
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Болеет за:
«Бавария»
Два гола на совести молодого воротчика, да еще греки пару раз простили...

К тому-же если не забивать пенальти, то остается бодаться с "Оренбургом"!

Федун - где два состава? stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Thor (Вчера, 22:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Потеряли размеры поля" это что-то новое в его оправданиях .
Во втором тайме греки 2 раза вас простили !!!


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: колокольчик москва (Вчера, 22:51) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Одной мотивации в футболе маловато будет


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: Миша Люберцы (Вчера, 22:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Му.ак ! Что у тебя делают в команде : Ещенко , Боккети, Комбаров , Попов ? Максименко, Ломовицкий, Тимофеев это уровень основного состава и ЛЧ ? Ладно выпустил одного - двух в игре , а накуя ставить семерых игроков в такой игре, уровень которых ФНЛ - Спартака 2 ? Вместо того, чтобы избавляться от этого баласта ... ставишь их в основе ?... Жди - пинка под зад...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Вчера, 22:48) #
  • 0
  •  (4)

Да да , еще было душно . А еще Я налажал с составом и заменами .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:43) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот почему при нем мы очень редко выигрываем крупно?Ответ прост.дает команду на удержание,а надо добивать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Брюзга Рязань (Вчера, 22:38) #
  • -1
  •  (5)

Соплежуйство.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: скальп (Вчера, 22:32) #
  • +2
  •  (12)

Делай выводы Массимо,свое нужно брать и самое главное научитесь добивать соперника,2:0 или 3:0 нужно не сбавлять давление,лучшая защита для Спартака- это нападение!
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
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