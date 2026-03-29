Первая лига

Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

Лепёхин - о Соболеве: всё изменится, как только он перестанет забивать

Константин Лепёхин оценил ситуацию вокруг Александра Соболева и обратил внимание на отношение к форварду "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Бывший игрок петербургского клуба считает, что восприятие нападающего напрямую зависит от его результативности.

- Как только перестанет забивать, все перформансы превратятся в негатив. Причём те же самые люди, которые сейчас радуются и восхищаются им, будут писать о нём негативно в контексте этих перформансов, - передаёт слова Лепёхина "Чемпионат".

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провёл 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. В Кубке страны на его счету три гола и один ассист за девять встреч.

После 22 туров "Зенит" занимает второе место в таблице, набрав 48 очков. В следующем матче команда сыграет дома с "Крыльями Советов" 4 апреля.

