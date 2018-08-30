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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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22:47
Большая удача для «Локомотива», старые знакомые для ЦСКА. Что ждет наши команды в Лиге Чемпионов?
Большая удача для «Локомотива», старые знакомые для ЦСКА. Что ждет наши команды в Лиге Чемпионов?
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Большая удача для «Локомотива», старые знакомые для ЦСКА. Что ждет наши команды в Лиге Чемпионов?
Действующему чемпиону нашей страны очень повезло с жеребьевкой. «Армейцы» же встретятся с командами, с которыми они уже играли за последние годы. О том, что ждать от противников наших лучших команд по группе.
Удача для «Локомотива»
Сразу надо оговориться: понятие удача в конкретном случае не подразумевает, что «железнодорожники» имеют все шансы, да и вообще должны выходить из группы с первого места. Вовсе не так. Учитывая расклады сил на старте чемпионата, - если быть точным, абсолютное уныние, которое показывает «Локомотив», - москвичи благодаря такой жеребьевке просто имеют хоть какие-то шансы зацепиться за какой-нибудь результат в этой группе.
Но вообще, даже при таком расстановке не стоит удивляться итоговому третьему месту. Можно сказать и больше – попадание в Лигу Европы даже при таких раскладах не будет провалом. Скорее так, вполне себе средним достижением.
С португальскими командами, конечно, сейчас все немного проще, в последнее время у них идут дела не так хорошо, но насколько «не очень» все у «Локо» и напоминать не требуется. «Галатасарай» - еще попробуй у них выцарапать хоть очко на выезде, а уж при чужих трибунах они вполне способны удержать ничейку. Немцы вообще с другой планеты – даже «Шальке», который первый тур Бундеслиги проиграл.
Путин, Тарасов, турки
Два с половиной года назад «Локо» рубился с турками – правда, с другими, из «Фенербахче» - и проиграл. Тогда «железнодорожники» уступили на выезде в два мяча, что решил исход противостояния. Запомнилась эта встреча только вот совсем не самим футболом. Полузащитник москвичей Дмитрий Тарасов после уверенного поражения российской команды решил напомнить о величии страны и явил портрет президента, напечатанный на майке.
Тогда с Турцией у нас отношения не ладились. Сегодня же – как и было в случае с Океанией и Евразией в одном гениальном романе Оруэлла - мы снова замечательные друзья. Тогда возникает вопрос – что же именно предложит Дмитрий Тарасов на сей раз? Между прочим, одна из главных интриг этой группы.
Хеведес возращается домой
- Невероятная жеребьёвка! Хорошо сбалансированная группа, каждый имеет равные шансы пойти дальше. Мне будет приятно вернуться в Гельзеркирхен, но играть против "Шальке" для меня будет странно. Не представляю, что буду испытывать в игре с ними!
Именно это успел сообщить Хёведес в социальных сетях после того, как стало известно, что с «Локомотивом» сыграет коллектив из Гельзеркирхена. Неудивительно, что немец на это отреагировал – большую часть карьеры он провел именно в «Шальке», откуда его не очень красиво выставили в итоге.
Бенедикт Хеведес: получить российское гражданство? Меня и немецкое устраивает (видео)
Это, конечно, всего лишь еще один любопытный мотив. Перед игрой у многих журналистов есть традицию спрашивать игроков, выступающих против бывшей команды, раскрыли-де все секреты новому главному тренеру? На самом деле, сомнительно, что хоть какие-то «секреты» от Хёведеса будут интересовать Юрия Павловича Семина, да и вообще когда-то интересовали хоть одного специалиста.
Куда важнее, чтобы немецкий защитник мог сыграть. В идеале – чтобы он успел набрать хорошую форму.
ЦСКА когда-то притормозил «Реал»
«Армейцам» попались те соперники, которым они за последние годы проигрывали. И – не всегда достойно. Поскольку про шансы «красно-синих» в этом розыгрыше вряд ли стоит что-то говорить, просто вспомним, как они играли с этими соперниками раньше.
В этом плане победитель трех последних розыгрышей выглядит самым предпочтительным. Абсолютно серьезно – если с «Ромой» и Пльзенем «красно-синие» в итоге проваливались, то поражение от «галактикос» было непросто достойным. Москвичи стали первой командой, от которой в том сезоне Лиги Чемпионов «Реал» уехал без победы.
Хотите ощутить себя старым? Это был первый матч Вернблума в составе «красно-синих» и тогда он забил гол. Запись сохранилась только в таком качестве.
Дело, кстати, происходило еще на не реставрированных «Лужниках». Если вы, как и автор этого материала, были тогда на трибуне, вы понимаете значение случившегося тогда в Москве.
Да, ЦСКА после этого разгромно уступил на выезде, но это было уже не очень страшно. «Армейцы» и не рассчитывали проходить дальше изначально. И ежу было понятно, что это невозможно, тем более, с Чепчуговым в раме. Одна ничья в исполнении ЦСКА оформила в адрес «красно-синих» массовый респект на родине.
Унижение от итальянцев
Вот с «Ромой» получилось куда менее здорово. Выездная игра была показательным моментом выступлений «армейцев» в Лиге Чемпионов в эпоху Слуцкого. Странная пугливость, ошибки на ровном месте, бешеный процент брака, косяки даже от лидеров коллектива: Игорь Акинфеев тогда для основной массы болельщиков был не героем сборной, а «Сухаряном» - рекордсменом по пропущенным голам в ЛЧ.
Не сказать, что это было совсем незаслуженным отношением. Посмотрите, какие мячи он пропускал.
В итоге москвичи уступили в гостях 1:5. Повторения такого бы точно не хотелось. Но учитывая кадровые сложности (те пять голов ЦСКА пропустил с живыми Березуцкими, Игнашевичем, Тошичем, Думбией и Мусой), это вполне вероятно.
Чешское огорчение
А вот с "Викторией" получилось совсем неудобно. У «армейцев» к заключительному туру группового раунда Лиги Чемпионов 2013/2014 были все шансы для того, чтобы попасть в Лигу Европы. Оставалось хотя бы сыграть вничью с «Викторией», которую они уже обыгрывали, но немного не получилось.
«Армейцы» повели в счете, но не реализовали несколько классных моментов, пропустили пару и отправились отдыхать. Кстати, именно после этой игры пошли слухи о том, что партнеры чуть ли не избили Ахмеда Мусу за что, он транжирил моменты.
Это поражение стало одним из самых унизительных «армейских» за последние годы. Теперь, главное, не повторить «достижение»…
***
ЦСКА сильно изменился. Он не обладает тем подбором игроков, которые у него были раньше, но с приходом Гончаренко «армейцы» стали ощущать себя гораздо увереннее – это заметно даже в матчах внутреннего чемпионата.
Так что кое-что мы все-таки может ожидать от «красно-синих». Конечно, не выхода в плей-офф, но третьего места – вполне.
Кудесник Гончаренко приучил нас к тому, что даже с полуосновным составом «армейцы» могут выстрелить.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Удача для «Локомотива»
Сразу надо оговориться: понятие удача в конкретном случае не подразумевает, что «железнодорожники» имеют все шансы, да и вообще должны выходить из группы с первого места. Вовсе не так. Учитывая расклады сил на старте чемпионата, - если быть точным, абсолютное уныние, которое показывает «Локомотив», - москвичи благодаря такой жеребьевке просто имеют хоть какие-то шансы зацепиться за какой-нибудь результат в этой группе.
Но вообще, даже при таком расстановке не стоит удивляться итоговому третьему месту. Можно сказать и больше – попадание в Лигу Европы даже при таких раскладах не будет провалом. Скорее так, вполне себе средним достижением.
С португальскими командами, конечно, сейчас все немного проще, в последнее время у них идут дела не так хорошо, но насколько «не очень» все у «Локо» и напоминать не требуется. «Галатасарай» - еще попробуй у них выцарапать хоть очко на выезде, а уж при чужих трибунах они вполне способны удержать ничейку. Немцы вообще с другой планеты – даже «Шальке», который первый тур Бундеслиги проиграл.
Путин, Тарасов, турки
Два с половиной года назад «Локо» рубился с турками – правда, с другими, из «Фенербахче» - и проиграл. Тогда «железнодорожники» уступили на выезде в два мяча, что решил исход противостояния. Запомнилась эта встреча только вот совсем не самим футболом. Полузащитник москвичей Дмитрий Тарасов после уверенного поражения российской команды решил напомнить о величии страны и явил портрет президента, напечатанный на майке.
Тогда с Турцией у нас отношения не ладились. Сегодня же – как и было в случае с Океанией и Евразией в одном гениальном романе Оруэлла - мы снова замечательные друзья. Тогда возникает вопрос – что же именно предложит Дмитрий Тарасов на сей раз? Между прочим, одна из главных интриг этой группы.
Хеведес возращается домой
- Невероятная жеребьёвка! Хорошо сбалансированная группа, каждый имеет равные шансы пойти дальше. Мне будет приятно вернуться в Гельзеркирхен, но играть против "Шальке" для меня будет странно. Не представляю, что буду испытывать в игре с ними!
Именно это успел сообщить Хёведес в социальных сетях после того, как стало известно, что с «Локомотивом» сыграет коллектив из Гельзеркирхена. Неудивительно, что немец на это отреагировал – большую часть карьеры он провел именно в «Шальке», откуда его не очень красиво выставили в итоге.
Бенедикт Хеведес: получить российское гражданство? Меня и немецкое устраивает (видео)
Это, конечно, всего лишь еще один любопытный мотив. Перед игрой у многих журналистов есть традицию спрашивать игроков, выступающих против бывшей команды, раскрыли-де все секреты новому главному тренеру? На самом деле, сомнительно, что хоть какие-то «секреты» от Хёведеса будут интересовать Юрия Павловича Семина, да и вообще когда-то интересовали хоть одного специалиста.
Куда важнее, чтобы немецкий защитник мог сыграть. В идеале – чтобы он успел набрать хорошую форму.
ЦСКА когда-то притормозил «Реал»
«Армейцам» попались те соперники, которым они за последние годы проигрывали. И – не всегда достойно. Поскольку про шансы «красно-синих» в этом розыгрыше вряд ли стоит что-то говорить, просто вспомним, как они играли с этими соперниками раньше.
В этом плане победитель трех последних розыгрышей выглядит самым предпочтительным. Абсолютно серьезно – если с «Ромой» и Пльзенем «красно-синие» в итоге проваливались, то поражение от «галактикос» было непросто достойным. Москвичи стали первой командой, от которой в том сезоне Лиги Чемпионов «Реал» уехал без победы.
Хотите ощутить себя старым? Это был первый матч Вернблума в составе «красно-синих» и тогда он забил гол. Запись сохранилась только в таком качестве.
Дело, кстати, происходило еще на не реставрированных «Лужниках». Если вы, как и автор этого материала, были тогда на трибуне, вы понимаете значение случившегося тогда в Москве.
Да, ЦСКА после этого разгромно уступил на выезде, но это было уже не очень страшно. «Армейцы» и не рассчитывали проходить дальше изначально. И ежу было понятно, что это невозможно, тем более, с Чепчуговым в раме. Одна ничья в исполнении ЦСКА оформила в адрес «красно-синих» массовый респект на родине.
Унижение от итальянцев
Вот с «Ромой» получилось куда менее здорово. Выездная игра была показательным моментом выступлений «армейцев» в Лиге Чемпионов в эпоху Слуцкого. Странная пугливость, ошибки на ровном месте, бешеный процент брака, косяки даже от лидеров коллектива: Игорь Акинфеев тогда для основной массы болельщиков был не героем сборной, а «Сухаряном» - рекордсменом по пропущенным голам в ЛЧ.
Не сказать, что это было совсем незаслуженным отношением. Посмотрите, какие мячи он пропускал.
В итоге москвичи уступили в гостях 1:5. Повторения такого бы точно не хотелось. Но учитывая кадровые сложности (те пять голов ЦСКА пропустил с живыми Березуцкими, Игнашевичем, Тошичем, Думбией и Мусой), это вполне вероятно.
Чешское огорчение
А вот с "Викторией" получилось совсем неудобно. У «армейцев» к заключительному туру группового раунда Лиги Чемпионов 2013/2014 были все шансы для того, чтобы попасть в Лигу Европы. Оставалось хотя бы сыграть вничью с «Викторией», которую они уже обыгрывали, но немного не получилось.
«Армейцы» повели в счете, но не реализовали несколько классных моментов, пропустили пару и отправились отдыхать. Кстати, именно после этой игры пошли слухи о том, что партнеры чуть ли не избили Ахмеда Мусу за что, он транжирил моменты.
Это поражение стало одним из самых унизительных «армейских» за последние годы. Теперь, главное, не повторить «достижение»…
***
ЦСКА сильно изменился. Он не обладает тем подбором игроков, которые у него были раньше, но с приходом Гончаренко «армейцы» стали ощущать себя гораздо увереннее – это заметно даже в матчах внутреннего чемпионата.
Так что кое-что мы все-таки может ожидать от «красно-синих». Конечно, не выхода в плей-офф, но третьего места – вполне.
Кудесник Гончаренко приучил нас к тому, что даже с полуосновным составом «армейцы» могут выстрелить.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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