Бенедикт Хеведес: получить российское гражданство? Меня и немецкое устраивает

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес после встречи с болельщиками отметил, что считает русский язык тяжелым, а также признался, что рад перейти в московский клуб.- Русский язык сложный. К сожалению, сейчас не могу похвастаться какими-то знаниями, но знаю слова "Здравствуйте", "Спасибо".- Мне это очень нравится. Это жест признательности, жест симпатии. Приятно, что вызываю такую реакцию у представителей прекрасного пола.- Впервые об этом слышу. Но мне приятно это слышать. Рад, что оказался в "Локомотиве". У нас был тяжелый старт сезона. Победа в последнем туре придаст уверенности. Начинаем понимать друг друга на поле. Мы приятно удивим наших болельщиков.- Конечно. Со всеми подружился. Мне легче общаться с теми, кто говорит на английском. Крыховяк, Фернандеш, Эдер, Фарфан. Могу уверить вас, что хочу выучить русский язык.- Нет. Все говорят по разному. Мне приятно, что все хотят мне ответить на английском языке. Все мне стараются ответить на английском. Все знают на разном уровне.- У меня пока не было такого шанса. Я еще и велосипед не купил. Как появится свободное время, обязательно куплю его себе.- Конечно. Сейчас я занимаюсь жильем, хочу пустить корни, освоиться. Уже стал понимать, что говорят люди, но русский отличается от немецкого и будет непросто.- Пока такой мысли не было. Но я хочу сказать, что доволен немецким гражданством.