Бенедикт Хеведес: получить российское гражданство? Меня и немецкое устраивает

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:05
Сергей Лапочкин: судьи оказались крайними в ситуацией с конфликтом "Краснодара" и "Спартака" (7)
Сергей Лапочкин: судьи оказались крайними в ситуацией с конфликтом "Краснодара" и "Спартака" (7)
15:39
Ахмед Муса: хотел остаться в Англии, но "Лестер" сказал, что предложение о моей продаже принято (9)
Ахмед Муса: хотел остаться в Англии, но "Лестер" сказал, что предложение о моей продаже принято (9)
15:20
"Самая большая чушь в истории". Модрич опроверг информацию о том, что сам начал переговоры с "Интером" (1)
"Самая большая чушь в истории". Модрич опроверг информацию о том, что сам начал переговоры с "Интером" (1)
12:53
Александр Головин: тяжело сказать, когда я вернусь на поле. Такую травму не нужно форсировать (4)
Александр Головин: тяжело сказать, когда я вернусь на поле. Такую травму не нужно форсировать (4)
12:43
Александр Головин: в "Монако" хорошо воспитывают молодых, это лучший для меня вариант (фото) (7)
Александр Головин: в "Монако" хорошо воспитывают молодых, это лучший для меня вариант (фото) (7)
12:32
"Барселона" установила рекорд по стоимости игроков запаса: в резерве остались почти 300 миллионов евро (1)
"Барселона" установила рекорд по стоимости игроков запаса: в резерве остались почти 300 миллионов евро (1)
11:51
"Ростов" выложил скрин из пиратской трансляции, а "Матч Премьер" предложил клубу 229 рублей для подписки на канал (8)
"Ростов" выложил скрин из пиратской трансляции, а "Матч Премьер" предложил клубу 229 рублей для подписки на канал (8)
11:00
Хосеп Гвардиола: Моуринью прав, класс нельзя купить. Но не думаю, что мы проявили неуважение к "МЮ"
Хосеп Гвардиола: Моуринью прав, класс нельзя купить. Но не думаю, что мы проявили неуважение к "МЮ"
10:44
Александр Тарханов: не пойму, почему Манчини игнорировал Дзюбу. "Урал" бы поднялся высоко с таким нападающим (13)
Александр Тарханов: не пойму, почему Манчини игнорировал Дзюбу. "Урал" бы поднялся высоко с таким нападающим (13)
10:31
Александр Бубнов: "Зенит" мог забить и больше, "Урал" был не в состоянии бороться с лидером (3)
Александр Бубнов: "Зенит" мог забить и больше, "Урал" был не в состоянии бороться с лидером (3)
09:58
Игрок "Динамо" Минск: обвинения в сдаче матча "Зениту" - бред. Недоброжелатели и футбол не включали (16)
Игрок "Динамо" Минск: обвинения в сдаче матча "Зениту" - бред. Недоброжелатели и футбол не включали (16)
09:34
Мирал Самарджич: "Локомотив" играл в свой футбол: катал мяч туда-сюда, моменты не создавал, но забил
Мирал Самарджич: "Локомотив" играл в свой футбол: катал мяч туда-сюда, моменты не создавал, но забил
09:15
Дмитрий Аленичев: у одной команды залетело всё, у другой - ничего. Но ставит свечки в церковь не пойдём (4)
Дмитрий Аленичев: у одной команды залетело всё, у другой - ничего. Но ставит свечки в церковь не пойдём (4)
Бенедикт Хеведес: получить российское гражданство? Меня и немецкое устраивает
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес после встречи с болельщиками отметил, что считает русский язык тяжелым, а также признался, что рад перейти в московский клуб.
- Русский язык сложный. К сожалению, сейчас не могу похвастаться какими-то знаниями, но знаю слова "Здравствуйте", "Спасибо".
- Как реагируете на то, что женщины говорят вам "I love you?"
- Мне это очень нравится. Это жест признательности, жест симпатии. Приятно, что вызываю такую реакцию у представителей прекрасного пола.
- Говорят, что после чемпионата мира, после того, как в "Локомотив" пришло три новых игрока, в клубе началась новая эра.
- Впервые об этом слышу. Но мне приятно это слышать. Рад, что оказался в "Локомотиве". У нас был тяжелый старт сезона. Победа в последнем туре придаст уверенности. Начинаем понимать друг друга на поле. Мы приятно удивим наших болельщиков.
- Успели подружиться со Смоловым?
- Конечно. Со всеми подружился. Мне легче общаться с теми, кто говорит на английском. Крыховяк, Фернандеш, Эдер, Фарфан. Могу уверить вас, что хочу выучить русский язык.
- Игроки в "Локо" плохо говорят по-английски?
- Нет. Все говорят по разному. Мне приятно, что все хотят мне ответить на английском языке. Все мне стараются ответить на английском. Все знают на разном уровне.
- В Германии вы любили кататься на велосипеде. В Москве уже покатались?
- У меня пока не было такого шанса. Я еще и велосипед не купил. Как появится свободное время, обязательно куплю его себе.
- Русский язык планируете учить в Москве?
- Конечно. Сейчас я занимаюсь жильем, хочу пустить корни, освоиться. Уже стал понимать, что говорят люди, но русский отличается от немецкого и будет непросто.
- Не хотите получить гражданство?
- Пока такой мысли не было. Но я хочу сказать, что доволен немецким гражданством.
- Русский язык сложный. К сожалению, сейчас не могу похвастаться какими-то знаниями, но знаю слова "Здравствуйте", "Спасибо".
- Как реагируете на то, что женщины говорят вам "I love you?"
- Мне это очень нравится. Это жест признательности, жест симпатии. Приятно, что вызываю такую реакцию у представителей прекрасного пола.
- Говорят, что после чемпионата мира, после того, как в "Локомотив" пришло три новых игрока, в клубе началась новая эра.
- Впервые об этом слышу. Но мне приятно это слышать. Рад, что оказался в "Локомотиве". У нас был тяжелый старт сезона. Победа в последнем туре придаст уверенности. Начинаем понимать друг друга на поле. Мы приятно удивим наших болельщиков.
- Успели подружиться со Смоловым?
- Конечно. Со всеми подружился. Мне легче общаться с теми, кто говорит на английском. Крыховяк, Фернандеш, Эдер, Фарфан. Могу уверить вас, что хочу выучить русский язык.
- Игроки в "Локо" плохо говорят по-английски?
- Нет. Все говорят по разному. Мне приятно, что все хотят мне ответить на английском языке. Все мне стараются ответить на английском. Все знают на разном уровне.
- В Германии вы любили кататься на велосипеде. В Москве уже покатались?
- У меня пока не было такого шанса. Я еще и велосипед не купил. Как появится свободное время, обязательно куплю его себе.
- Русский язык планируете учить в Москве?
- Конечно. Сейчас я занимаюсь жильем, хочу пустить корни, освоиться. Уже стал понимать, что говорят люди, но русский отличается от немецкого и будет непросто.
- Не хотите получить гражданство?
- Пока такой мысли не было. Но я хочу сказать, что доволен немецким гражданством.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.