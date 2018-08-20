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Бенедикт Хеведес: получить российское гражданство? Меня и немецкое устраивает

Бенедикт Хеведес: получить российское гражданство? Меня и немецкое устраивает Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес после встречи с болельщиками отметил, что считает русский язык тяжелым, а также признался, что рад перейти в московский клуб.

- Русский язык сложный. К сожалению, сейчас не могу похвастаться какими-то знаниями, но знаю слова "Здравствуйте", "Спасибо".

- Как реагируете на то, что женщины говорят вам "I love you?"

- Мне это очень нравится. Это жест признательности, жест симпатии. Приятно, что вызываю такую реакцию у представителей прекрасного пола.

- Говорят, что после чемпионата мира, после того, как в "Локомотив" пришло три новых игрока, в клубе началась новая эра.

- Впервые об этом слышу. Но мне приятно это слышать. Рад, что оказался в "Локомотиве". У нас был тяжелый старт сезона. Победа в последнем туре придаст уверенности. Начинаем понимать друг друга на поле. Мы приятно удивим наших болельщиков.

- Успели подружиться со Смоловым?

- Конечно. Со всеми подружился. Мне легче общаться с теми, кто говорит на английском. Крыховяк, Фернандеш, Эдер, Фарфан. Могу уверить вас, что хочу выучить русский язык.

- Игроки в "Локо" плохо говорят по-английски?

- Нет. Все говорят по разному. Мне приятно, что все хотят мне ответить на английском языке. Все мне стараются ответить на английском. Все знают на разном уровне.

- В Германии вы любили кататься на велосипеде. В Москве уже покатались?

- У меня пока не было такого шанса. Я еще и велосипед не купил. Как появится свободное время, обязательно куплю его себе.

- Русский язык планируете учить в Москве?

- Конечно. Сейчас я занимаюсь жильем, хочу пустить корни, освоиться. Уже стал понимать, что говорят люди, но русский отличается от немецкого и будет непросто.

- Не хотите получить гражданство?

- Пока такой мысли не было. Но я хочу сказать, что доволен немецким гражданством.
Теги: Хеведес Локомотив
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