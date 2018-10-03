Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Член судейского комитета РФС Бутенко: Акинфеев просто подставил команду

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал удаление вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0).

"Акинфееву стоит покопаться в себе, а не в причинах, побудивших арбитра принять такое решение. Дело не в судье, а именно в игроке.

При том игровом и человеческом опыте допускать то, что допустил Акинфеев, мне кажется, абсолютно неправильно. И кому от этого стало лучше? Он же просто подставил команду", – сказал Бутенко.

Sport24
Теги: Акинфеев ЦСКА Реал Бутенко
Сегодня, 15:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(3)
№9 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 16:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Все таки интересно, что он такого цыгану сказал?


--------------------
И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№8 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 16:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VIOLATOR
У Акинфея кстати, периодически случаются признаки неописуемой агрессии. В РФПЛ за разговоры на повышенных тонах никогда две жк подряд не давали. Вот поэтому Игорь после первой жк не угомонился, а начал орать еще сильнее, уверенный, что 2ую судья точно не даст. А он дал.И это его очень удивило. Судья не местный - у него свои понятия.

В принципе согласен, только я думаю что 1 он получил за бурные протесты и апелляции к судье а когда получил карточку что нибудь ляпнул уже в сторону судьи типа "пошел на х*й" ну а судья думаю с русским знаком вот и выписал сразу!
Всех наших "звезд" очень разбаловали наши судьи, вспомните как Халк судью толкал и тот ему ничего не сделал и посмотрите в той же АПЛ там если просто судью рукой тронешь уже карточка летит!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№7 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 16:04) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
У Акинфея кстати, периодически случаются признаки неописуемой агрессии. В РФПЛ за разговоры на повышенных тонах никогда две жк подряд не давали. Вот поэтому Игорь после первой жк не угомонился, а начал орать еще сильнее, уверенный, что 2ую судья точно не даст. А он дал.И это его очень удивило. Судья не местный - у него свои понятия.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:02) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А я предлагаю сделать танковый марш-бросок на бух-арест, дабы фсяким там цЫганам-ромалы неповадно было добавлять 4 минуты к четырём уже добавленным и наказывать 2 раза за одно нарушение. Сравнять с лицом Земли столицу цыганландии, а арбитры других стран в следующий раз подумают, стОит ли засуживать команды из Великой Российской Империи или лучше судить нормально, а то потом возвращаться будет некуда: ни дома, ни семьи, ни государства...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:46) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Всё правильно, и надо добавить, что судья ещё и молодец. К нему вообще претензий нет, отсудил отлично, без намёка на предвзятость, отличное судейство. А Акинфеев..., две, три карточки дай, не поумнеет. И некуй его защищать, не молодой юнец, пора давать себе отчёт и отвечать за поступки, адвокаты, блин.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:37) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
За 1 нарушение 2 наказаний не может быть.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№3 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 15:33) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
В чем тут подстава. Все игроки команды рубились за результат, все были на нервах. Акинфеев сорвался, за что должен был получить карточку, но никак не две за одно нарушение. Румын неадекват.
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№2 Написал: teacher (Сегодня, 15:32) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Акинфеев шел на 1 желтую карточку, но вторую - перебор!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: ZelValera (Сегодня, 15:27) #
  • +2
  •  (14)

Обычный всплеск эмоций. Если матч посмотреть, то с такой трактовкой можно половину игроков и в той и другой команде удалить. И не только в этом матче, а почти в каждом. Жёлтая - ок, две желтых - явный перебор.
Регистрация: 28.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.