Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Лиги чемпионов после жеребьевки

Вчера в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.После нее букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.До старта группового этапа главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов считалась "Барселона". На каталонцев можно было поставить по коэффициенту 6.00 (в среднем).Сегодня, после жеребьевки, главным фаворитом является "Манчестер Сити". Коэффициент – 4.05. "Барселона" считается главным соперником команды Гвардиолы, ее победа в ЛЧ оценивается коэффициентом 5.50. Тройку лидеров замыкает "Ювентус". Коэффициент – 7.50.Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов, по версии букмекеров, у "Шальке 04". Победа немецкого клуба идет за коэффициент 251.00.