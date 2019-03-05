Нежданные гости. "Тоттенхэм" и "Аякс" сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов

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Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Как завершится первый матч?



 

Нежданные гости. "Тоттенхэм" и "Аякс" сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов

Кто бы мог в начале сезона подумать, что стагнирующая без трансферов команда Почеттино и дерзкий, но молодой "Аякс" будут претендовать на победу в главном европейском турнире? О том, чего ждать от первого матча между двумя командами, у которых есть много общего.

Шутка про Чистилище больше не актуальна?


В фильме "Залечь на дно в Брюгге" есть сцена, выбешивающая болельщиков "Тоттенхэма" (да и не только их, уж слишком часто о ней вспоминают, благо "шпоры" дают повод). Два главных героя стоят возле триптиха Босха "Судный день" и обсуждают Чистилище. Один из них замечает:

- Чистилище вроде как посередине. Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Как "Тоттенхэм".

Естественно, это зашло. По отношению к "Тоттенхэму", который вроде бы и претендует на высокие места, но никогда по-настоящему не может приклеиться к лидерам, получилось очень забавно. Но - главный вопрос - уместна ли шутка теперь, когда "шпоры" могут запрыгнуть в главный финал европейского футбола?



И да, и нет. Нет - по очевидным причинам. Конечно, "Тоттенхэму" кошмарно повезло с "Манчестером", когда отменили взятие ворот Стерлинга из-за касания Силвы, да и "Боруссия" в 1/8 сама по себе дышала на ладан и совсем не напоминала лидера бундеслиги. Но всё-таки и у Почеттино были сложности: ему приходилось работать без трансферов и биться в плей-офф без травмированных лидеров (Кейн недоступен и сейчас, Алли вылетал в марте).



С другой стороны, в чемпионате "Тоттенхэм" всё тот же. Никто не верил, что "шпоры" смогут ввязаться в соперничество "Ливерпуля" и "Сити", так в итоге и произошло. Теперь лондонцы борются за то, чтобы не остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон (ну типичный же "Тоттенхэм"!). При этом не совсем удачно: в прошлом туре "шпоры" сгорели в дерби с "Вест Хэмом", проиграв первый матч лиги на новом стадионе.

"Аякс" - фаворит?


Так что более опытная и, наверное, более именитая команда (все-таки к Эредвизи всерьёз в Европе относятся редко) не выглядит сильнее даже на бумаге. У "Тоттенхэма" полно своих проблем. На их фоне голландцы, которые сначала возили на своём поле "Ювентус", а на выезде пригвоздили "старую синьору" двумя голами, выглядят чрезвычайно солидно.



За последние пятнадцать матчей "Аякс" лишь однажды проиграл (уступил "Алкмару" в чемпионате) и один раз сыграл вничью (с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов). Единственное, что говорит против вечно доминирующего в плане игрового стиля "Аякса" - ситуация в чемпионате. Там за два тура до конца "Аякс" продолжает бороться с "ПСВ" за первое место (пока что "аяксиды" лидируют из-за дополнительных показателей). Ситуация "Тоттенхэма" в чемпионате проще, так что и переключиться на Лигу Чемпионов им будет не так тяжело.

Хотя еврокубки для голландских футбольных убийц наверняка важнее внутреннего чемпионата.

Старые знакомые


Поскольку в составе не будет не только Кейна (травма), но и Сона (перебрал жёлтых), многое будет зависеть от датского лидера Эриксена. А он, между прочим, выступал за "Аякс". И делал это весьма плодотворно.

В 2009 он перебрался в Голландию из датского "Оденсе", в основной состав которого молодому игроку было пробиться довольно сложно. В "Аяксе" Эриксен какое-то время побегал за молодёжную команду, а потом начал жечь за основу.

С 2009 по 2013 (после "Аякса" Эриксен уехал в "Тоттенхэм") Кристиан успел трижды выиграть Эредвизи. Что ещё более занятно, побеждал там он с другими партнерами по "Тоттенхэму". Вместе с Эриксеном в "Аяксе" рубились Тоби Алдервейрельд и Ян Вертонген.

Нежданные гости. "Тоттенхэм" и "Аякс" сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов

Молодые Эриксен и Алдервейрелд празднуют гол "Аякса"


Занятно, но так сложилось, что все дороги из "Аякса" начала десятых вели на север Лондона.

Еврейское братство


У обоих команд есть кое-что общее помимо защитников, которые играли и за "Аякс", и за "Тоттенхэм". Оба клуба считаются еврейскими. Сейчас, конечно, это только традиция, но в истории есть конкретные поводы.

Аякс до второй мировой войны был густо заселен евреями, а старый стадион базировался именно в их районе. Из-за этого у клуба сформировалась еврейская армия болельщиков, которая существенно поредела в года второй мировой (Голландия была легко и быстро взята немцами). Фанаты соперников по чемпионату до сих пор продолжают дразнить оппонентов антисемитскими лозунгами.

С "Тоттенхэмом" - в чем-то похожая история. В самом начале 20 века, когда после первой русской революции начались еврейские погромы, в Лондон хлынула волна мигрантов из Российской империи. Их район был на севере Лондона, где играл в футбол "Тоттенхэм". Местные предпочитали болеть за "Арсенал" и "Вест Хэм", а вот большинство мигрантов - большинство которых было евреями - топили за "шпор".

Так что "Аякс" и "Тоттенхэм" будут выяснять не только, кто из них более достоин финала, но и какая из двух еврейских команд круче.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Getty
Теги: Тоттенхэм Аякс Эриксен Почеттино
Сегодня, 15:35
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