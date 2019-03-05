Нежданные гости. "Тоттенхэм" и "Аякс" сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|...
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|...
|18
|НАК Бреда
|32
|22
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Нежданные гости. "Тоттенхэм" и "Аякс" сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов
Кто бы мог в начале сезона подумать, что стагнирующая без трансферов команда Почеттино и дерзкий, но молодой "Аякс" будут претендовать на победу в главном европейском турнире? О том, чего ждать от первого матча между двумя командами, у которых есть много общего.
Шутка про Чистилище больше не актуальна?
В фильме "Залечь на дно в Брюгге" есть сцена, выбешивающая болельщиков "Тоттенхэма" (да и не только их, уж слишком часто о ней вспоминают, благо "шпоры" дают повод). Два главных героя стоят возле триптиха Босха "Судный день" и обсуждают Чистилище. Один из них замечает:
- Чистилище вроде как посередине. Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Как "Тоттенхэм".
Естественно, это зашло. По отношению к "Тоттенхэму", который вроде бы и претендует на высокие места, но никогда по-настоящему не может приклеиться к лидерам, получилось очень забавно. Но - главный вопрос - уместна ли шутка теперь, когда "шпоры" могут запрыгнуть в главный финал европейского футбола?
И да, и нет. Нет - по очевидным причинам. Конечно, "Тоттенхэму" кошмарно повезло с "Манчестером", когда отменили взятие ворот Стерлинга из-за касания Силвы, да и "Боруссия" в 1/8 сама по себе дышала на ладан и совсем не напоминала лидера бундеслиги. Но всё-таки и у Почеттино были сложности: ему приходилось работать без трансферов и биться в плей-офф без травмированных лидеров (Кейн недоступен и сейчас, Алли вылетал в марте).
С другой стороны, в чемпионате "Тоттенхэм" всё тот же. Никто не верил, что "шпоры" смогут ввязаться в соперничество "Ливерпуля" и "Сити", так в итоге и произошло. Теперь лондонцы борются за то, чтобы не остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон (ну типичный же "Тоттенхэм"!). При этом не совсем удачно: в прошлом туре "шпоры" сгорели в дерби с "Вест Хэмом", проиграв первый матч лиги на новом стадионе.
"Аякс" - фаворит?
Так что более опытная и, наверное, более именитая команда (все-таки к Эредвизи всерьёз в Европе относятся редко) не выглядит сильнее даже на бумаге. У "Тоттенхэма" полно своих проблем. На их фоне голландцы, которые сначала возили на своём поле "Ювентус", а на выезде пригвоздили "старую синьору" двумя голами, выглядят чрезвычайно солидно.
За последние пятнадцать матчей "Аякс" лишь однажды проиграл (уступил "Алкмару" в чемпионате) и один раз сыграл вничью (с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов). Единственное, что говорит против вечно доминирующего в плане игрового стиля "Аякса" - ситуация в чемпионате. Там за два тура до конца "Аякс" продолжает бороться с "ПСВ" за первое место (пока что "аяксиды" лидируют из-за дополнительных показателей). Ситуация "Тоттенхэма" в чемпионате проще, так что и переключиться на Лигу Чемпионов им будет не так тяжело.
Хотя еврокубки для голландских футбольных убийц наверняка важнее внутреннего чемпионата.
Старые знакомые
Поскольку в составе не будет не только Кейна (травма), но и Сона (перебрал жёлтых), многое будет зависеть от датского лидера Эриксена. А он, между прочим, выступал за "Аякс". И делал это весьма плодотворно.
В 2009 он перебрался в Голландию из датского "Оденсе", в основной состав которого молодому игроку было пробиться довольно сложно. В "Аяксе" Эриксен какое-то время побегал за молодёжную команду, а потом начал жечь за основу.
С 2009 по 2013 (после "Аякса" Эриксен уехал в "Тоттенхэм") Кристиан успел трижды выиграть Эредвизи. Что ещё более занятно, побеждал там он с другими партнерами по "Тоттенхэму". Вместе с Эриксеном в "Аяксе" рубились Тоби Алдервейрельд и Ян Вертонген.
Занятно, но так сложилось, что все дороги из "Аякса" начала десятых вели на север Лондона.
Еврейское братство
У обоих команд есть кое-что общее помимо защитников, которые играли и за "Аякс", и за "Тоттенхэм". Оба клуба считаются еврейскими. Сейчас, конечно, это только традиция, но в истории есть конкретные поводы.
Аякс до второй мировой войны был густо заселен евреями, а старый стадион базировался именно в их районе. Из-за этого у клуба сформировалась еврейская армия болельщиков, которая существенно поредела в года второй мировой (Голландия была легко и быстро взята немцами). Фанаты соперников по чемпионату до сих пор продолжают дразнить оппонентов антисемитскими лозунгами.
С "Тоттенхэмом" - в чем-то похожая история. В самом начале 20 века, когда после первой русской революции начались еврейские погромы, в Лондон хлынула волна мигрантов из Российской империи. Их район был на севере Лондона, где играл в футбол "Тоттенхэм". Местные предпочитали болеть за "Арсенал" и "Вест Хэм", а вот большинство мигрантов - большинство которых было евреями - топили за "шпор".
Так что "Аякс" и "Тоттенхэм" будут выяснять не только, кто из них более достоин финала, но и какая из двух еврейских команд круче.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Getty
Шутка про Чистилище больше не актуальна?
В фильме "Залечь на дно в Брюгге" есть сцена, выбешивающая болельщиков "Тоттенхэма" (да и не только их, уж слишком часто о ней вспоминают, благо "шпоры" дают повод). Два главных героя стоят возле триптиха Босха "Судный день" и обсуждают Чистилище. Один из них замечает:
- Чистилище вроде как посередине. Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Как "Тоттенхэм".
Естественно, это зашло. По отношению к "Тоттенхэму", который вроде бы и претендует на высокие места, но никогда по-настоящему не может приклеиться к лидерам, получилось очень забавно. Но - главный вопрос - уместна ли шутка теперь, когда "шпоры" могут запрыгнуть в главный финал европейского футбола?
И да, и нет. Нет - по очевидным причинам. Конечно, "Тоттенхэму" кошмарно повезло с "Манчестером", когда отменили взятие ворот Стерлинга из-за касания Силвы, да и "Боруссия" в 1/8 сама по себе дышала на ладан и совсем не напоминала лидера бундеслиги. Но всё-таки и у Почеттино были сложности: ему приходилось работать без трансферов и биться в плей-офф без травмированных лидеров (Кейн недоступен и сейчас, Алли вылетал в марте).
С другой стороны, в чемпионате "Тоттенхэм" всё тот же. Никто не верил, что "шпоры" смогут ввязаться в соперничество "Ливерпуля" и "Сити", так в итоге и произошло. Теперь лондонцы борются за то, чтобы не остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон (ну типичный же "Тоттенхэм"!). При этом не совсем удачно: в прошлом туре "шпоры" сгорели в дерби с "Вест Хэмом", проиграв первый матч лиги на новом стадионе.
"Аякс" - фаворит?
Так что более опытная и, наверное, более именитая команда (все-таки к Эредвизи всерьёз в Европе относятся редко) не выглядит сильнее даже на бумаге. У "Тоттенхэма" полно своих проблем. На их фоне голландцы, которые сначала возили на своём поле "Ювентус", а на выезде пригвоздили "старую синьору" двумя голами, выглядят чрезвычайно солидно.
За последние пятнадцать матчей "Аякс" лишь однажды проиграл (уступил "Алкмару" в чемпионате) и один раз сыграл вничью (с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов). Единственное, что говорит против вечно доминирующего в плане игрового стиля "Аякса" - ситуация в чемпионате. Там за два тура до конца "Аякс" продолжает бороться с "ПСВ" за первое место (пока что "аяксиды" лидируют из-за дополнительных показателей). Ситуация "Тоттенхэма" в чемпионате проще, так что и переключиться на Лигу Чемпионов им будет не так тяжело.
Хотя еврокубки для голландских футбольных убийц наверняка важнее внутреннего чемпионата.
Старые знакомые
Поскольку в составе не будет не только Кейна (травма), но и Сона (перебрал жёлтых), многое будет зависеть от датского лидера Эриксена. А он, между прочим, выступал за "Аякс". И делал это весьма плодотворно.
В 2009 он перебрался в Голландию из датского "Оденсе", в основной состав которого молодому игроку было пробиться довольно сложно. В "Аяксе" Эриксен какое-то время побегал за молодёжную команду, а потом начал жечь за основу.
С 2009 по 2013 (после "Аякса" Эриксен уехал в "Тоттенхэм") Кристиан успел трижды выиграть Эредвизи. Что ещё более занятно, побеждал там он с другими партнерами по "Тоттенхэму". Вместе с Эриксеном в "Аяксе" рубились Тоби Алдервейрельд и Ян Вертонген.
Молодые Эриксен и Алдервейрелд празднуют гол "Аякса"
Занятно, но так сложилось, что все дороги из "Аякса" начала десятых вели на север Лондона.
Еврейское братство
У обоих команд есть кое-что общее помимо защитников, которые играли и за "Аякс", и за "Тоттенхэм". Оба клуба считаются еврейскими. Сейчас, конечно, это только традиция, но в истории есть конкретные поводы.
Аякс до второй мировой войны был густо заселен евреями, а старый стадион базировался именно в их районе. Из-за этого у клуба сформировалась еврейская армия болельщиков, которая существенно поредела в года второй мировой (Голландия была легко и быстро взята немцами). Фанаты соперников по чемпионату до сих пор продолжают дразнить оппонентов антисемитскими лозунгами.
С "Тоттенхэмом" - в чем-то похожая история. В самом начале 20 века, когда после первой русской революции начались еврейские погромы, в Лондон хлынула волна мигрантов из Российской империи. Их район был на севере Лондона, где играл в футбол "Тоттенхэм". Местные предпочитали болеть за "Арсенал" и "Вест Хэм", а вот большинство мигрантов - большинство которых было евреями - топили за "шпор".
Так что "Аякс" и "Тоттенхэм" будут выяснять не только, кто из них более достоин финала, но и какая из двух еврейских команд круче.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Getty
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