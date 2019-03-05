Илья Геркус поздравил "Краснодар" с попаданием в Лигу чемпионов

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем инстаграме поздравил "Краснодар" и владельца команды Сергея Галицкого с попаданием в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

"Краснодар" показал впечатляющий футбол в Туле, где гостил у неудержимого по весне "Арсенала". Мы видим, что отсутствие из-за травмы Луки Джорджевича в последних матчах буквально надломило туляков. Команда сражается, но атакующий потенциал резко понизился. "Краснодар" же перетерпел в первом тайме, а во втором буквально сломил соперника, забив три безответных мяча. Я поздравляю команду Сергея Галицкого с большим успехом – с попаданием в зону Лиги чемпионов. ЛЧ – это лучшее, что есть в клубном футболе. И такая команда, как "Краснодар" максимально заслуживает быть причастна к этому турниру", – написал Геркус в инстаграме.

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Теги: Геркус Краснодар
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