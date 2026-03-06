Матчи Скрыть

"Тоттенхэм" потерпел пятое поражение подряд

"Кристал Пэлас" добился победы над "Тоттенхэмом" в выездном матче 29-го тура чемпионата Англии.
Фото: BBC Sport
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Два мяча в составе лондонского клуба забил Исмаила Сарр, ещё один гол на свой счёт записал Йорген Ларсен. Единственный мяч "Тоттенхэма" забил нападающий Доминик Соланке.

После этой победы "Кристал Пэлас" довёл количество очков до 38 и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" потерпел пятое поражение в текущем розыгрыше чемпионата и с 29 баллами располагается на 16-й позиции.

