Названо условие возможного ухода Флика из "Барселоны" - источник

Судьба главного тренера "Барселоны" Ханс-Дитера Флика в клубе может зависеть от президентских выборов.
Фото: ФК "Барселона"
Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг. По информации источника, немецкий специалист хотел бы продолжить работу с каталонцами. При этом он предпочёл бы и дальше работать при нынешнем президенте Жоане Лапорте.

Если Лапорта не сохранит пост по итогам выборов, тренер может покинуть команду. Возможный уход рассматривается либо ближайшим летом, либо после окончания действующего соглашения в 2027 году.

