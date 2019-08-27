Надежда умирает мгновенно. «Краснодар» возродил интригу лишь на минуту

Ожидать от «Краснодара» чудесного преображения и спасения, конечно, не стоило, но и во второй игре с «Олимпиакосом» чёрно-зелёные удручили. Тяжко будет даже в Лиге Европы.

Фото: twitter.com/olympiacosfc

Лига чемпионов



Плей-офф



Матч 1 - 0:4

"Краснодар" - "Олимпиакос" - 1:2



Голы: Уткин, 10 - Эль-Араби, 11, 47.

Несмотря на кадровую бедность, о которой клуб даже объявил в специальном заявлении, тренерский штаб «Краснодара» изыскал ресурсы для широкой ротации по сравнению с первым матчем.Вместо Рамиреса, истерзанного Поденсе и Вальбуэна, вновь появился Стоцкий. «Воспитанников» во фразе про их вынужденный ввод в состав можно было бы заменить на Даниила Уткина – полузащитник снова оказался в старте, присел Камболов. А вот Сафонов вынудил вывести воспитанника из состава – пожалуй, Матвею действительно не помешала бы пауза.Снова с первых минут вышел Шапи, а Олссон заменил Кабелла ещё по ходу матча в Греции. Таким образом, Мусаев по сравнению с матчем в Пирее поменял почти полкоманды, но неизменна осталась позиция Берга. Матвеев объяснил это тем, что швед – лучший выбор для позиционных атак. Печально то, что даже такого конкурента Игнатьев сейчас не превосходит.У «Олимпиакоса» же ротация на полкоманды произошла в матче чемпионата, менять же игровую модель против «Краснодара» Мартиншу не было никакого смысла, только вот Герреро получил травму на разминке, пришлось ставить в старт Аль-Араби.Всем было понятно, что «Краснодару» необходимо побыстрее забить, но «Олимпиакос» всё равно оказался неготов к высокому прессингу хозяев и решительным проходам с ударами. С первых минут в игру по-настоящему включился Уткин: он и подыгрывал, и перехватывал, и отбирал (с этого началась голевая атака), и забил. К слову, Берг тоже поучаствовал в голевой комбинации.Задача забить быстрый гол оказалась легче, чем задача справиться со своими эмоциями от него. Символично, что трансляция даже не поспела за голом «Олимпиакоса»: разбираться, что произошло, пришлось с повторов.Очевидно, игроки «Краснодара» потеряли голову. Они хотели поскорее отобрать мяч и нестись забивать второй, кучей бегали вокруг Поденсе. Петров со Спайичем как оголтелые спринтовали к своим воротам, чтобы поспеть за Аль-Араби, а тот спокойно встал и дождался, пока соперники самоустранятся пролётом мимо. Похвально, что «Краснодар» играл от сердца, но голову отключать при таком гандикапе было противопоказано.На слабенькой стартовой инерции Шапи дошёл до чужой штрафной и заработал стандарт, о промахе с которого переживал очень сильно: теперь «Краснодару» нужно было забивать вообще всё, что отправлялось в сторону чужих ворот.Увы, вскоре пришлось переживать уже за самого Шапи, выступившего в роли Кабелла. В момент новой вынужденной замены «Краснодара» комментаторы что-то говорили о том, сколько забьёт «Краснодар». А меня больше волновало, сколько пропустит Сулейманов. Борьба за Лигу чемпионов была уже закончена, а вот сезон только начался, как и карьера этого талантливого парня.Чем же и перед кем «Краснодар» так провинился, что вслед за Газинским, Классоном, Ари, Мартыновичем и Кабелла отправился Шапи?Ещё до травмы Шапи игровой рисунок начал сильно походить на греческий. «Олимпиакос» перешёл на чужую половину поля, где Поденсе и Вальбуэна творили магию (а за Матьё, в отличие от Кабелла, этим летом не надо было платить 12 миллионов).«Краснодар» всё так же рвался к чужим воротам исключительно пробегами Вандерсона, на котором всё обычно и заканчивалось. Если атака перерастала в подобие позиционной, то она завершалась на первой же передаче вперёд – на плинтусовом уровне находилось и качество, и взаимопонимание.К тому же, от высокого активного прессинга команда очень быстро «села» физически. Уткин после забитого гола совсем приуныл и ни в какую не мог отдать своему. Если бы ещё Вильена не собрался к концу тайма, «Краснодар» бы его проиграл.Если на предматчевой пресс-конференции Сергей Матвеев и Шапи рассуждали о возможном камбэке, то за час до матча тренер уже ставил более приземлённые цели: реабилитироваться перед болельщиками. Более приземлённые, но от того не становящиеся реальными.В самом начале второго тайма с левого фланга обороны «Краснодара» пришёл очередной гол: Поденсе после аута расправился со Стоцким и Вильеной, а Вальбуэна с Аль-Араби никто не держал.На 62-й минуте аморфный и бесформенный «Краснодар» доигрался до того, что Крицюку пришлось вытаскивать мяч после удара головой (!) от Матьё Вальбуэна!Вскоре после пропущенного мяча Скопинцев вышел на левую бровку вместо Петрова, а Стоцкий занял место Сергея на правом фланге. Комментаторы предположили, что замена связана с тем, что игра Петрова не устроила тренеров, но тогда скорее стоило менять Стоцкого. Скорее дело тут в том, что Петрова перед матчем с «Уралом» и отъездом в сборную нужно было поберечь. Что-то кардинально улучшить здесь и сейчас его присутствие не могло, как и выход Ивана Игнатьева. Как и выход Лионеля Месси, чего уж там.Мы уже достаточно поговорили о причинах провала, но проигрывать с разгромом, без шансов и без проблеска игры на заполненном стадионе стыдно даже топ-клубу, к которым «Олимпиакос», при всём уважении, отнести нельзя.Лига чемпионов пришла в «Краснодар» в совсем не подходящее время: под строительство новой команды и кошмарную эпидемию травм. И сразу ушла. Понятно, что после пропущенного гола у «Краснодара» опустились руки (или, напротив, поднялись, символизируя капитуляцию). Но никто не был вправе требовать от «Краснодара» прохода дальше после 0:4. В отличие от настоящей, радующей зрителей игры в футбол, полной самоотдачи и доказательств того, что те 0:4 были ужасающим стечением обстоятельств.Нет, не были. «Олимпиакос» действительно оказался намного сильнее «Краснодара»: после гостевого гола греки могли вообще ничего не делать, а в итоге наиграли примерно на те же 4 гола. Лига чемпионов с вылетом нашей команды точно ничего не потеряла.«Краснодар» приучил нас к выходам в плей-офф Лиги Европы, но в таком состоянии команда вряд ли способна на такое. Ей бы сейчас вообще было бы лучше слиться из еврокубков, но не получится, а значит команду Мусаева/Матвеева/Галицкого ждёт тяжелейшая осень, какой в истории молодого клуба ещё не было.: Крюцюк, Петров (Скопинцев, 56), Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Игнатьев, 67), Олссон, Вильена, Сулейманов (Намли, 32), Берг, Вандерсон.: Жозе Са, Цимикас, Семеду (Сиссе, 64), Эльабделлауи, Мерия, Гильерме, Бухалакис, Масурас, Поденсе (Камара, 83), Вальбуэна, Эль-Араби (Судани, 73).: Стоцкий, 25, Намли, 70, Олссон, 75, Спайич, 76.Фото: twitter.com/olympiacosfc, twitter.com/UEFAcom_ru