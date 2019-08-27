Надежда умирает мгновенно. «Краснодар» возродил интригу лишь на минуту

Несмотря на кадровую бедность, о которой клуб даже объявил в специальном заявлении, тренерский штаб «Краснодара» изыскал ресурсы для широкой ротации по сравнению с первым матчем.
«Краснодару» так тяжко, что клуб выпустил спецобращение. Трансферная кампания получилась провальной?
Вместо Рамиреса, истерзанного Поденсе и Вальбуэна, вновь появился Стоцкий. «Воспитанников» во фразе про их вынужденный ввод в состав можно было бы заменить на Даниила Уткина – полузащитник снова оказался в старте, присел Камболов. А вот Сафонов вынудил вывести воспитанника из состава – пожалуй, Матвею действительно не помешала бы пауза.
Снова с первых минут вышел Шапи, а Олссон заменил Кабелла ещё по ходу матча в Греции. Таким образом, Мусаев по сравнению с матчем в Пирее поменял почти полкоманды, но неизменна осталась позиция Берга. Матвеев объяснил это тем, что швед – лучший выбор для позиционных атак. Печально то, что даже такого конкурента Игнатьев сейчас не превосходит.
У «Олимпиакоса» же ротация на полкоманды произошла в матче чемпионата, менять же игровую модель против «Краснодара» Мартиншу не было никакого смысла, только вот Герреро получил травму на разминке, пришлось ставить в старт Аль-Араби.
Новая надежда
Всем было понятно, что «Краснодару» необходимо побыстрее забить, но «Олимпиакос» всё равно оказался неготов к высокому прессингу хозяев и решительным проходам с ударами. С первых минут в игру по-настоящему включился Уткин: он и подыгрывал, и перехватывал, и отбирал (с этого началась голевая атака), и забил. К слову, Берг тоже поучаствовал в голевой комбинации.
Выстрел в голову
Задача забить быстрый гол оказалась легче, чем задача справиться со своими эмоциями от него. Символично, что трансляция даже не поспела за голом «Олимпиакоса»: разбираться, что произошло, пришлось с повторов.
Очевидно, игроки «Краснодара» потеряли голову. Они хотели поскорее отобрать мяч и нестись забивать второй, кучей бегали вокруг Поденсе. Петров со Спайичем как оголтелые спринтовали к своим воротам, чтобы поспеть за Аль-Араби, а тот спокойно встал и дождался, пока соперники самоустранятся пролётом мимо. Похвально, что «Краснодар» играл от сердца, но голову отключать при таком гандикапе было противопоказано.
Ещё и Шапи? За какие грехи?
На слабенькой стартовой инерции Шапи дошёл до чужой штрафной и заработал стандарт, о промахе с которого переживал очень сильно: теперь «Краснодару» нужно было забивать вообще всё, что отправлялось в сторону чужих ворот.
Увы, вскоре пришлось переживать уже за самого Шапи, выступившего в роли Кабелла. В момент новой вынужденной замены «Краснодара» комментаторы что-то говорили о том, сколько забьёт «Краснодар». А меня больше волновало, сколько пропустит Сулейманов. Борьба за Лигу чемпионов была уже закончена, а вот сезон только начался, как и карьера этого талантливого парня.
Чем же и перед кем «Краснодар» так провинился, что вслед за Газинским, Классоном, Ари, Мартыновичем и Кабелла отправился Шапи?
Возвращение в Пирей
Ещё до травмы Шапи игровой рисунок начал сильно походить на греческий. «Олимпиакос» перешёл на чужую половину поля, где Поденсе и Вальбуэна творили магию (а за Матьё, в отличие от Кабелла, этим летом не надо было платить 12 миллионов).
«Краснодар» всё так же рвался к чужим воротам исключительно пробегами Вандерсона, на котором всё обычно и заканчивалось. Если атака перерастала в подобие позиционной, то она завершалась на первой же передаче вперёд – на плинтусовом уровне находилось и качество, и взаимопонимание.
К тому же, от высокого активного прессинга команда очень быстро «села» физически. Уткин после забитого гола совсем приуныл и ни в какую не мог отдать своему. Если бы ещё Вильена не собрался к концу тайма, «Краснодар» бы его проиграл.
О реабилитации речи не идёт
Если на предматчевой пресс-конференции Сергей Матвеев и Шапи рассуждали о возможном камбэке, то за час до матча тренер уже ставил более приземлённые цели: реабилитироваться перед болельщиками. Более приземлённые, но от того не становящиеся реальными.
В самом начале второго тайма с левого фланга обороны «Краснодара» пришёл очередной гол: Поденсе после аута расправился со Стоцким и Вильеной, а Вальбуэна с Аль-Араби никто не держал.
На 62-й минуте аморфный и бесформенный «Краснодар» доигрался до того, что Крицюку пришлось вытаскивать мяч после удара головой (!) от Матьё Вальбуэна!
Пора подумать об «Урале»?
Вскоре после пропущенного мяча Скопинцев вышел на левую бровку вместо Петрова, а Стоцкий занял место Сергея на правом фланге. Комментаторы предположили, что замена связана с тем, что игра Петрова не устроила тренеров, но тогда скорее стоило менять Стоцкого. Скорее дело тут в том, что Петрова перед матчем с «Уралом» и отъездом в сборную нужно было поберечь. Что-то кардинально улучшить здесь и сейчас его присутствие не могло, как и выход Ивана Игнатьева. Как и выход Лионеля Месси, чего уж там.
За «Краснодар» стыдно?
Мы уже достаточно поговорили о причинах провала, но проигрывать с разгромом, без шансов и без проблеска игры на заполненном стадионе стыдно даже топ-клубу, к которым «Олимпиакос», при всём уважении, отнести нельзя.
Лига чемпионов пришла в «Краснодар» в совсем не подходящее время: под строительство новой команды и кошмарную эпидемию травм. И сразу ушла. Понятно, что после пропущенного гола у «Краснодара» опустились руки (или, напротив, поднялись, символизируя капитуляцию). Но никто не был вправе требовать от «Краснодара» прохода дальше после 0:4. В отличие от настоящей, радующей зрителей игры в футбол, полной самоотдачи и доказательств того, что те 0:4 были ужасающим стечением обстоятельств.
Нет, не были. «Олимпиакос» действительно оказался намного сильнее «Краснодара»: после гостевого гола греки могли вообще ничего не делать, а в итоге наиграли примерно на те же 4 гола. Лига чемпионов с вылетом нашей команды точно ничего не потеряла.
«Краснодар» приучил нас к выходам в плей-офф Лиги Европы, но в таком состоянии команда вряд ли способна на такое. Ей бы сейчас вообще было бы лучше слиться из еврокубков, но не получится, а значит команду Мусаева/Матвеева/Галицкого ждёт тяжелейшая осень, какой в истории молодого клуба ещё не было.
Лига чемпионов
Плей-офф
Матч 1 - 0:4
Плей-офф
Матч 1 - 0:4
"Краснодар" - "Олимпиакос" - 1:2
Голы: Уткин, 10 - Эль-Араби, 11, 47.
Голы: Уткин, 10 - Эль-Араби, 11, 47.
"Краснодар": Крюцюк, Петров (Скопинцев, 56), Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Игнатьев, 67), Олссон, Вильена, Сулейманов (Намли, 32), Берг, Вандерсон.
"Олимпиакос": Жозе Са, Цимикас, Семеду (Сиссе, 64), Эльабделлауи, Мерия, Гильерме, Бухалакис, Масурас, Поденсе (Камара, 83), Вальбуэна, Эль-Араби (Судани, 73).
Предупреждения: Стоцкий, 25, Намли, 70, Олссон, 75, Спайич, 76.
Фото: twitter.com/olympiacosfc, twitter.com/UEFAcom_ru