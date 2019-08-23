«Краснодару» так тяжко, что клуб выпустил спецобращение. Трансферная кампания получилась провальной?

Кажется, лучше бы «Краснодар» не проходил «Порту»: поражение бы списали на силу соперника и строительство новой команды, которая не опозорилась бы в Греции и не потеряла бы своё главное приобретение.



Фото здесь и далее: ФК "Краснодар"

«Уважаемые болельщики! Мы потрясены травмой Реми Кабеллы, полученной им в матче «Олимпиакос» – «Краснодар». Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.



«Краснодар» выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за 6 туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора.



У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play. И это вдвойне обидно, ведь из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил.



Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период».

Все лето искать Намли позицию - и ткнуть его налево, где он сыграл худший сезон в карьере. После лучшего в карьере полугода на восьмёрке. Не делайте так. — Anton Mikhashenok (@mikhashenok) August 21, 2019

В «Краснодаре» тяжело переживали греческий позор, случившийся за шаг до мечты. Клуб не смог сделать шаг вперёд, предстал поникшим и крайне уязвимым даже там, где всё вроде бы стабильно – Кристиан Рамирес до встречи в Пирее котировался очень хорошо.Лишь сегодня, по прошествии полутора суток после катастрофы, которой официальный твиттер «Краснодара» назвал второй тайм матча с «Олимпиакосом», гендиректор Владимир Хашиг выступил на сайте клуба с обращением к болельщикам.Заявление вызвало неоднозначную реакцию: клуб, идеология которого как раз состоит в воспитании молодых футболистов, подчёркивает вынужденность в состав ввода молодёжи. И будто оправдывается за то, что придётся выставлять молодёжь, а не покупать других легионеров – не мы такие, финансовый fair play такой.Впрочем, более углубляться в заявление незачем. Лучше понять, как «Краснодар» дошёл до жизни такой.Здесь всё понятно: потери ключевых игроков в середине поля и атаке запустили процесс вынужденной кардинальной перестройки команды по независящим от клуба причинам. Оба футболиста получили травмы в расположении сборных после насыщенной весны.В случае с уругвайцем клуб, кажется, сделал всё, что мог: Маурисио в прошлом сезоне играл чуть ли не лучше, чем когда-либо, и вряд ли «Краснодар» мог удержать Перейру. Сыну Маурисио пришла пора идти в школу, а в Краснодаре обучаться и общаться со сверстниками на испанском, конечно, куда проблемнее, чем во Флориде, если вообще возможно.С Каборе ситуация другая: с ним не удалось договориться то ли по зарплате, то ли из-за возраста (версия агента Селюка). Возможно, 31-летний буркиниец действительно настаивал на долгосрочном солидном контракте, предоставлять который было неразумно. Но лишь при здоровом Газинском.Юрий получил тяжёлую травму 3 июля, Шарль подписал контракт с «Динамо» 10-го числа, а поздним вечером того же дня сломался Классон. Зная масштаб грядущей катастрофы, краснодарские боссы, наверное, пошли бы на условия Каборе – должен же был в полузащите остаться хоть кто-то из прежнего костяка! Но когда точка невозврата была пройдена, команду покидал только Перейра. Уж не знаю, были ли шанс договориться в недельный промежуток после травмы Газинского. Это был бы нелогичный, странный ход, особенно после проводов Шарля, но сейчас он бы мог сослужить отличную службу.После провала в Пирее в комментариях довелось прочитать мысль, что «Краснодару» надо было брать вместо Каборе качественного опорника, не ограничиваясь Камболовым. Это примерно всё, что нужно знать о трансфере Кайо: «Краснодар» сыграл уже 9 матчей, а не все знают, что бразилец вообще присутствует в команде!Даже в предсезонке Кайо ни разу не сыграл за основу, а по ходу сезона выступает только за «Краснодар-2» в ФНЛ и делает это слабо. Вот такой вот воспитанник академии: мальчику 23 годика, за него заплатили 3 миллиона евро, а получили без всякого утрирования игрока ФНЛ. Грекам шестёрка игроков, уничтоживших «Краснодар», досталась дешевле.В результате Камболов играет все матчи без замен. Руслан – игрок общественностью недооценённый, выступления за новую команду он начал здорово, но три ошибки, приведшие к трём голам в Греции – это слишком. Теперь Камболов может во всех матчах проделывать сколько угодно полезной черновой работы, но помнить будут его потери в Пирее и тот удар Ранджелковича, предварительно наклеив ярлык «неуровень» (отклеенный лишь год назад с Газинского). Несправедливо, но жизнь штука такая. Вот за что, например, «Краснодару» все эти травмы?У Маркуса Берга было три матча в старте, чтобы меня переубедить, но я по-прежнему считаю, что вся логика при определении основного нападающего перед еврокубковыми матчами сводилась к: Ари и Игнатьев лимитчики, пусть лучше играют в чемпионате (потом остался один Игнатьев); у Берга большой опыт, он играл на таких стадионах и хотя бы не перегорит; Берг забивал «Олимпиакосу», он знает, как играть в Греции. Потому что ни одной игровой причины швед на поле так и не явил.Россия и Ближний Восток для европейцев не сильно различаются: туда футболисты едут за большими деньгами, чаще всего доигрывать, только в России холодно. Но, как мы видим, разница всё-таки есть: после двух лет в ОАЭ забивной форвард среднего европейского уровня превратился в деревянного косячника, которого даже в дубль отправлять не хочется, чтобы не занимал впустую место местного паренька.Намли обошёлся дёшево, Вильена – в половину Тиля, но неспособность тащить команду в кризисный момент продемонстрировали оба, в то время как свободные агенты и ребята по миллиону евро кружили им голову своими передвижениями.Намли Мусаев, по собственным словам, планировал использовать в качестве десятки, но впервые попробовал такой вариант лишь в Пирее, до травмы Кабелла.Вильена же терял всё, что мог, и постоянно тормозил. Тонни уже забил пару запоминающихся мячей, но от человека, который обошёлся примерно в стоимость всей трансферной кампании «Олимпиакоса», ждёшь качества и скорости, готовности выходить из-под прессинга и перекрывать зоны, а не инертности и дополнительных проблем.Понятно, что «Краснодару» после всех потерь требовалось усиливать полузащиту, но есть ощущение, что следовало подтянуть к европейскому уровню ещё одну позицию. Александр Мартынович – защитник неплохой, но стоит ему получить дисквалификацию или травму, как начинаются вздохи о том, как же обходиться без незаменимого защитника.Пара Спайич-Фьолусон, наверное, не предел мечтаний лигочемпионской команды. Есть ощущение, что исландец вообще попал в команду чисто из-за моды на своих соотечественников. В принципе, в центре защиты может сыграть Камболов, но он, в свою очередь, безальтернативен в опорной зоне.Понятно, что трансфер Кабелла был самым сложным и затратным, но при строительстве новой команды желательно приобрести новичков ещё до сборов. Особенно тех, вокруг которых ты собираешься строить игру. Реми не тренировался с командой, не успел в неё толком вписаться, имел проблемы уже перед матчем с «Олимпиакосом». Сообщалось, что его участие под вопросом – в Саранске француза поберегли, но в Греции Кабелла хватило всего на 20 минут. Таких провальных вложений у выдающегося бизнесмена Сергея Галицкого, наверное, ещё не было.