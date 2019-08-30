По задумке руководителей команд, необходимо образовать 16 групп, в каждой из которых будет по 6 коллективов. Две лучшие команды выходили бы в плей-офф Лиги чемпионов, как это происходит и сейчас. С третьей и четвёртой позиции команды попадали бы в Лигу Европы, а с оставшихся мест - в новый, третий, европейский клубный турнир, сообщает The Sun.
Нынешний формат предусматривает участие 32 команд.
Лига чемпионов может расшириться до 96 команд
Европейские топ-клубы рассматривают новый формат проведения турнира.
фото: официальный сайт УЕФА
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