"Я самый молодой автор гола "Атлетико" в Лиге чемпионов? Это важно для меня. Тренер верит в меня, команда поддерживает. Все матчи важные: неважно, Ла Лига или Лига чемпионов. Но все хотят играть в матчах ЛЧ. Рад, что у меня есть такая возможность.
"Локомотив" — сложный соперник. Агрессивный, быстрый на контратаках. У "Локомотива" много хороших игроков, как Жоау Мариу, и другие.
Мне комфортно играть с Моратой и Костой. Они оба хорошие игроки, с ними всегда просто", — передает слова Фелиша Sport24.
Жоау Фелиш: "Локомотив" — сложный соперник. В команде много хороших игроков
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