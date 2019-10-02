Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Бенфикой" (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о повреждениях нападающего Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова.
"С Дзюбой ничего страшного. У него сильный ушиб бедра. Надеюсь, что это не так серьезно и он сможет принять участие в следующем матче. Надеюсь, что и со Смольниковым все в порядке и он ничего не сломал", — цитирует Семака ФК "Зенит".
Сергей Семак: у Дзюбы сильный ушиб бедра. Надеюсь, он сможет принять участие в следующем матче
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