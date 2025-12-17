Ташуев: у "Спартака" было лицо в советское время, сейчас он его потерял

"В 2010 году я показал Сергею Николаевичу атакующий футбол, стиль, который позже появился в "Краснодаре" и прижился. С тех пор клуб соответствует этому стилю. Проблемы появились только у Ивича, которому не нравился рисунок игры. У "Спартака" было лицо в советское время, а сейчас он его потерял. "Зенит" тоже мечется из одной стороны в другую. В "Краснодаре" почувствовали, что они лидеры России", - заявил Ташуев.
Сергей Ташуев возглавлял "Краснодар" с ноября 2009 года по декабрь 2010-го. Последним клубом в карьере 66-летнего специалиста остаётся грозненский "Ахмат", который он покинул в мае текущего года. Ранее сообщалось, что Ташуев входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии.
По итогам первой части сезона-2025/2026 "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице. В активе действующих чемпионов страны 40 очков в 18 турах. На второй строчке располагается "Зенит", набравший 39 очков при том же количестве матчей. Московский "Спартак" занимает шестое место. У команды 29 очков.
Источник: "РБ Спорт".
Российский тренер Сергей Ташуев объяснил, в чём преимущество "Краснодара" над конкурентами в Мир Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Ахмат" ВКонтакте