Ташуев: "Зенит" стал более черствым, как булка хлеба, нет явного лидера

"Зенит" стал более черствым, как булка хлеба. Не знаю, что происходит внутри команды. Раньше сыгранность была лучше, в команде был Малком. Сейчас явного лидера в "Зените" нет. Педро сейчас еще молод. Происходит шараханье из-за стартового состава, поэтому нарушаются командные взаимодействия. Да, "Зенит" является лидером, но брать очки им уже тяжело, нет шарма", - сказал Ташуев.
Санкт-петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 39 набранных очков в 18 турах Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет одно очко.
Бразилец Малком выступал за сине-бело-голубых с августа 2019 года по июль 2023-го. Летом позапрошлого года футболист перебрался в клуб "Аль-Хиляль" из чемпионата Саудовской Аравии. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 60 млн евро. В текущем сезоне лучшим бомбардиром команды является форвард Максим Глушенков, у которого восемь голов и шесть результативных передач в 16 матчах РПЛ.
Источник: "РБ Спорт".
Российский тренер Сергей Ташуев высказался о результатах санкт-петербургского "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"