Руководство клуба ПАОК из чемпионата Греции приняло решение расстаться с российским нападающим команды Фёдором Чаловым. Об этом сообщает издание Legalbet. По данным источника, в клубе уверены, что интервью агента Шандора Варги нанесло ущёрб репутации клуба.
Ранее Варга в интервью заявил, что Чалову некомфортно в клубе и обвинил в этом тренера. Также агент заявил, что к форварду уже есть интерес от нескольких клубов из Европы и Мир Российской Премьер-Лиги.
Сам Чалов позже опроверг слова Варги, заявив, что не сотрудничает с ним и не знает, почему агент даёт комментарии от его имени. Несмотря на слова самого футболиста, сообщается, что ПАОК уже принял решение о расставании с россиянином.
ПАОК решил продать Чалова после интервью агента - источник
Фото: Getty Images