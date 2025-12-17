"Кандидатуру Артиги сейчас должны рассматривать и в "Спартаке", и в "Динамо", и везде. Потому что он на данный момент идет на первом месте и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Он доказывает, что не зря десять лет работал в "Барселоне". Если "Рубин" его подпишет, думаю, "Зениту", "Спартаку", "Краснодару", "Динамо". ЦСКА и "Локомотиву" будет очень тяжело спать, они будут волноваться. Не глядя могу сказать, что с приходом Артиги "Рубин" в первый же год будет как минимум в пятерке, а может быть, и в тройке", - заявил Селюк.
С июня 2025 года Франк Артига работает в клубе ангольском клубе "Петру Атлетику". В минувшем сезоне специалист возглавлял расформированные из-за долгов подмосковные "Химки". Также испанец работал в России в столичном клубе "Родина" в сезоне-2023/2024. С 2010-го по 2021 год Артига трудился в молодёжных командах каталонской "Барселоны".
Ранее сообщалось, что "Рубин" рассматривает Франка Артигу в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера в случае увольнения возглавляющего команду Рашида Рахимова. В качестве основных кандидатов на роль также называются экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов и возглавлявший сборную Сербии Драган Стойкович.
Источник: "Матч ТВ".
"Его должны рассматривать и в "Спартаке", и в "Динамо". Агент Артиги - о "Рубине"
Дмитрий Селюк, агент испанского тренера Франка Артиги, прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Рубина".
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте