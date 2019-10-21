Экс-полузащитник "Локомотива" и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между российским клубом и туринским "Ювентусом".
"В 2012 году мы обыграли португальцев с Криштиану в составе, потом уступили им на Кубке конфедераций, и победный мяч забил именно Роналду. Что скажешь, он один из лучших в мире. Если возникает момент — иди к центру, разводи мяч. У таких футболистов вообще глупо искать недостатки.
Индивидуальные, клубные награды, трофеи со сборной тому подтверждение. Это топ, топ и еще раз топ! Персонально повиснуть на нем не получится, при малейшей свободе он использует возможность. Хотя мне все же симпатичнее Месси. Понятно, шансов у "Локомотива" во вторник немного. Но шансы есть всегда. Наши команды в еврокубках не раз это доказывали", — цитирует Самедова УЕФА.
Самедов: шансов у "Локомотива" против "Ювентуса" немного
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