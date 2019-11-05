Главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес прокомментировал травму полузащитника команды Дениса Черышева, полученную в матче 4-го тура Лиги чемпионов с "Лиллем". Встреча состоялась в Испании и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Черышев вышел в стартовом составе левантийцев, но был заменен на 30-й минуте при счете 1:0 в пользу соперника.
"У Черышева неприятные ощущения в бедре. Завтра ему предстоит медицинское обследование", — цитирует Селадеса AS.
28-летний Черышев в текущем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.
После четырех туров "Валенсия", "Аякс" и "Челси" набрали в группе Н по 7 очков, у "Лилля" 1 очко. В следующем туре "Челси" сыграет на выезде с "Валенсией", а "Лилль" примет "Аякс".
Sport24
Главный тренер "Валенсии" рассказал о характере травмы Черышева
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