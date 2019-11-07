Защитник встал в ворота "Сити", а голкипер "Шахтёра" спас команду, заработав пенальти

В Лиге чемпионов смешалось всё - и это фантастика

A respectful celebration from Heung-min Son ? pic.twitter.com/Rg594MDOJl — B/R Football (@brfootball) November 6, 2019

Английские чемпионы играли в четвёртом туре на выезде против "Аталанты", которая (на первый взгляд) не представляла особой опасности. В трёх матчах команда из Бергамо очков не набрала, а тому же "МС" влетела на чужом поле по-крупному (1:5). Тем более игроки Пепа лихо закладывали - уже на 7-й минуте Стерлинг вывел гостей вперёд.Ассистирующий нападающему Жезус мог закончить ещё до перерыва, но Габриэль катнул мимо с одиннадцати метров. А через несколько минут (не считая перерыва) знакомый нам по слабому сезону в "Спартаке" Пашалич сравнял.Больше результативных перемен в матче не состоялось, зато было кое-что гораздо интереснее. За десять минут до окончания основного времени был удалён вратарь Клаудио Браво, который заменил в перерыве из-за повреждения Эдерсона. "Манчестер" остался без вратарей.Ответственность на себя взял защитник Кайл Уокер, заменивший Мареза. Он натянул вратарский свитер и стал в рамку. Получилось неплохо - гораздо лучше, чем у того же Гарри Кейна в Лиге Европы.Уокер сделал несколько сейвов, один получился даже вовсе не простым - после удара Малиновского (в отличие от Пашалича "Спартаку" украинец не дал даже шанса) защитник со второй попытки зафиксировал мяч.И как здесь не вспомнить легендарное спасение Андрея Тихонова, который был вынужден надеть перчатки после удаления Руслана Нигматуллина за фол последней надежды в игре против "Силькеборга".Вдвойне забавно, что Уокер стал первым английским вратарём, сделавшим сейв Лиге чемпионов с 2016-го. Главная футбольная держава голкиперами не славится совсем.Если Уокер решился отстоять концовку игры на воротах, то голкипер украинского "Шахтёра" ушёл добывать себе известность в поле. Хотя решать ничего и не требовалось - другого выбора у "горняков" не было.Украинцы открыли счёт, но дважды пропустили (голевой передачей в составе "Динамо", кстати, отметился Петкович - все дороги ведут в "Спартак"). К компенсированному времени "Шахтёр" уступал 1:3, но всё перевернул за несколько минут. Сначала сократил разрыв Мораес, а затем с пенальти оформил ничейный Тете.Заработал одиннадцатиметровый вратарь Пятов, который пришёл в чужую штрафную. Ради справедливости следует отметить, что ему даже не пришлось ничего делать - его просто срубили на ровном месте.Таким образом Андрей Пятов может считать, что полностью реанимировался за косяк в первой встрече с хорватами - тогда кипер привёз пенальти, не позволивший победить "Шахтёру".Есть мнение, что на самом деле пенальти был назначен за фол на Тайсоне (угадать наверняка здесь трудно, потому как два нарушения шли подряд), но Пятов в любом случае добавил - по совокупности моментов у арбитра Феликса Брыха вообще не было шансов не назначать одиннадцать метров.В матче АПЛ между "Эвертоном" и "Тоттенхэмом" игрок "ирисок" Андре Гомеш получил страшную травму - перелом стопы. Ставший виновником эпизоде Сон Хын Мин (хотя по факту претензий ему не предъявить, фолил он совсем не жестоко) сильно переживал из-за произошедшего - не спорил из-за красной (удаление, кстати, отменили), расплакался на поле, не общался с прессой.К игре в Лиге чемпионов с "Црвеной" Сон всё-таки взял себя в руки и оформил дубль (Лондон спокойно разобрался с балканцами 4:0). После забитого гола корейский форвард вновь извинился перед Гомешем - вместо празднования взятия ворот.А ещё "Тоттенхэм" забил компьютерный гол: именно так мучаются игроки FIFA, когда работает скрипт при высокой сложности противника."Реал" катком прошёл по несчастному "Галатасараю". Испанцы победили 6:0, хотя находятся сейчас не в лучшей форме, но не это стало откровением встречи.Молодой вингер мадридской команды Родриго Гоэс оформил дубль в течение трех минут, отличившись на 4-й и 7-й минутах. Это были его первые голы в ЛЧ. Поскольку Родриго лишь 18 лет и 301 день, он стал вторым в списке самых молодых игроков «Реала», забивавших в ЛЧ. Впереди только Рауль, забивавший три "Ференцварошу" в 18 лет и 113 дней.Было кое-что любопытное и в матче, в котором "Локомотив" героически сопротивлялся "Ювентусу", но всё равно уступил. Роналду, например, не захотел жать руку главному тренеру Маурицио Сарри после того, как был заменён на 82-й минуте.Ещё бы, Кришу должно быть обидно. Матч с «Локо» – первый для португальца в «Юве», когда он ушел без гола и при ничейном счете.Жару дали и со стороны болельщиков. Очередной блогер (но теперь одетый и мужского пола) решился выбежать на поле по ходу игры "Локо" и "Юве", но безжалостный ров на арене в Черкизово (удобный способ обламывать таких любителей) остановил прорыв. Результат: сломанная рука.Зато нужного человек добился - внимание к себе привлёк.Обидно, что вчера "Атлетико" уступил "Байеру" и немцы догнали "Локомотив" в турнирной таблице. Серии из 11 матчей без поражений у Диего Симеоне больше нет, но куда обиднее, что очкового запаса лишился Сёмин.С другой стороны, впереди очная игра. В любом случае многое (или даже всё, если "Локо", например, победит) будет решаться в ней.По итогам тура "ПСЖ", "Бавария" и "Юве" вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Этим команда уже не страшно ничего. А вот "Локомотив" спасёт (шансы ещё не потеряны) только две победы подряд. С одной стороны, поверить в это трудно, с другой - против "Юве" на выезде подопечные Сёмина держались очень круто.Что может помешать выйти так же круто на другую известную в Европе арену?