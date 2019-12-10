Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от встречи с "Локомотивом" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
"У "Локомотива" нет мотивации? Я смотрел, как они играли в первых матчах Лиги чемпионов, как обыграли "Байер". Отталкиваюсь только от этого. Это очень сложный соперник, который плотно обороняется и очень силен.
Наша задача — создать моменты и выиграть матч. Я верю в свою команду, игроков и вижу, как они реагируют на неудачи.
Мы готовимся как обычно — ничего особенного. Играть за "Атлетико" — всегда очень важно. Но важно и сохранять спокойствие. Завтра у нас есть шанс показать свою силу и единство", - цитирует Симеоне Sport24.ru.
Симеоне: "Локомотив" - сложный соперник, который плотно обороняется и очень силен
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