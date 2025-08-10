Альба: очень ждали первую победу. Ребята смотрят в будущее с надеждой

"Были ли игроки в психологической яме? Наверное, да. Очень ждали первую победу. Ребята смотрят в будущее с надеждой", - цитирует Альбу "Матч ТВ".
"Ростов" обыграл на своем поле "Пари НН" в матче 4-го тура чемпионата России. С 11-й минуты команда Джонатана Альбы играла в большинстве и сумела одержать первую в сезоне победу со счетом 1:0. Победный гол забил нападающий Тимур Сулейманов, отличившийся на 48-й минуте.
Таким образом ростовчане набрали первые очки в чемпионате и поднялись на 13-е место в турнирной таблице.
Фото: ФК "Ростов"