Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Альба: очень ждали первую победу. Ребята смотрят в будущее с надеждой

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал первую в сезоне победу, добытую в матче 4-го тура РПЛ с "Пари НН" (1:0).
Фото: ФК "Ростов"
"Были ли игроки в психологической яме? Наверное, да. Очень ждали первую победу. Ребята смотрят в будущее с надеждой", - цитирует Альбу "Матч ТВ".

"Ростов" обыграл на своем поле "Пари НН" в матче 4-го тура чемпионата России. С 11-й минуты команда Джонатана Альбы играла в большинстве и сумела одержать первую в сезоне победу со счетом 1:0. Победный гол забил нападающий Тимур Сулейманов, отличившийся на 48-й минуте.

Таким образом ростовчане набрали первые очки в чемпионате и поднялись на 13-е место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится