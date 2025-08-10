Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Шпилевский: бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Если я начну говорить, меня будет не остановить

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский отказался комментировать результат матча с "Ростовом" в 4-м туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Пари НН"
- Прошу прощения — не хочу много говорить. Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Через три дня увидимся. Была ли это красная карточка или нет, были ли пенальти в обе стороны… Не хочу портить энергию или здоровье свое. Если я начну говорить, то меня будет не остановить.

"Пари НН" минимально уступил "Ростову" в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Ростов Арена" и завершилась со счетом 1:0. Команда Алексея Шпилевского играла вдесятером с 11-й минуте встречи из-за прямой красно карточки, которую получил полузащитник Мамаду Майга.

Подопечные Шпилевского не набрали еще ни одного очка и замыкают турнирную таблицу чемпионата России, занимая последнее, 16-е место.

Источник: "Матч ТВ"

