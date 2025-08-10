Шпилевский: бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Если я начну говорить, меня будет не остановить

- Прошу прощения — не хочу много говорить. Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Через три дня увидимся. Была ли это красная карточка или нет, были ли пенальти в обе стороны… Не хочу портить энергию или здоровье свое. Если я начну говорить, то меня будет не остановить.
"Пари НН" минимально уступил "Ростову" в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Ростов Арена" и завершилась со счетом 1:0. Команда Алексея Шпилевского играла вдесятером с 11-й минуте встречи из-за прямой красно карточки, которую получил полузащитник Мамаду Майга.
Подопечные Шпилевского не набрали еще ни одного очка и замыкают турнирную таблицу чемпионата России, занимая последнее, 16-е место.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский отказался комментировать результат матча с "Ростовом" в 4-м туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Пари НН"