Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Вратарь "Спартака" Максименко отреагировал на слухи об отставке Станковича

Вратарь "Спартака" Александр Максименко прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Команда готова биться за Станковича. И мы бьемся. Будем выходить и пытаться исправить ситуацию", — приводит слова Максименко Sport24.

Ранее сообщалось о том, что красно-белые начали поиски нового главного тренера на замену Деяну Станковичу. В субботу, 9 августа, московская команда потерпела поражение от "Локомотива" (2:4) в матче четвертого тура РПЛ. Тем самым "Спартак" продлил серию без выигрышей до трех игр. На данный момент подопечные Станковича занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем туре красно-белые примут "Зенит".

