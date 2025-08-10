"Команда готова биться за Станковича. И мы бьемся. Будем выходить и пытаться исправить ситуацию", — приводит слова Максименко Sport24.
Ранее сообщалось о том, что красно-белые начали поиски нового главного тренера на замену Деяну Станковичу. В субботу, 9 августа, московская команда потерпела поражение от "Локомотива" (2:4) в матче четвертого тура РПЛ. Тем самым "Спартак" продлил серию без выигрышей до трех игр. На данный момент подопечные Станковича занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем туре красно-белые примут "Зенит".
Вратарь "Спартака" Максименко отреагировал на слухи об отставке Станковича
Вратарь "Спартака" Александр Максименко прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"