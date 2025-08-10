"Сочи" и "Динамо" объявили стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и московским "Динамо".
Фото: ФК "Сочи"
Встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало – в 18:00 по московскому времени. Команду арбитров возглавит Инал Танашев. По итогам трех предыдущих туров РПЛ сочинский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Московское "Динамо" находится на 10-й строчке, набрав четыре очка. В третьем туре "Сочи" уступил казанскому "Рубину" со счетом 1:2. Бело-голубые проиграли в матче с "Краснодаром" (0:1).