Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

"Сочи" и "Динамо" объявили стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и московским "Динамо".
Фото: ФК "Сочи"



Встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало – в 18:00 по московскому времени. Команду арбитров возглавит Инал Танашев. По итогам трех предыдущих туров РПЛ сочинский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Московское "Динамо" находится на 10-й строчке, набрав четыре очка. В третьем туре "Сочи" уступил казанскому "Рубину" со счетом 1:2. Бело-голубые проиграли в матче с "Краснодаром" (0:1).

