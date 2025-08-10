"Краснодар" обыграл "Оренбург" с минимальным счетом

Краснодар " одержал победу над "Оренбургом" в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: ФК "Краснодар"

Встреча "Оренбурга" с "Краснодаром" состоялась в воскресенье, 10 августа, на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 75-й минуте. Его автором стал полузащитник краснодарской команды Никита Кривцов. Он вышел на замену за две минуты до этого вместо Эдуарда Сперцяна. По итогам четвертого тура, команда Мурада Мусаева поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав девять очков. Южно-уральская команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка.

Оренбург