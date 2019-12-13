Червиченко - о выступлении ЦСКА в Лиге Европы: как можно было проиграть колхозному "Лудогорцу"?

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На мой взгляд, у питерцев 3 проблемы. Первая - всё ещё молодой тренер, не всегда угадывающий ситуацию и то, как будет играть соперник. Вторая - очень медленная линия защиты, в которой нет скоростных игроков, из-за чего более молодые и быстрые соперники проникают в обороту как нож сквозь масло. Третья - отсутствие плеймейкера, разыгрывающего футболиста, например, вроде Егора Титова, человека, который способен грамотно вести игру и выдавать великолепные передачи на форвардов.Кроме того, есть фактор и небольшого шапкозакидательского настроения на этот групповой этап. За это и были наказаны. В какой-то степени это относится и к "Локомотиву", которому, видимо, казалось, что как катит в чемпионате России, так и покатит в матчах с "Атлетико" и "Ювентусом". По моим ощущениям, было впечатление, что команда просто не до конца оценивала серьёзность стоящих перед ними соперников. Излишняя бравада снивелировала боевой настрой "железнодорожников".Бывает такое, что чёрная полоса и всё! Причём она прошла не только в еврокубках, но и в судействе во внутреннем первенстве. Мы говорим о тотальном невезении, и вы только вспомните о матче "Эспаньол" - ЦСКА (0:1), где "армейцы" не реализовали убойнейшие моменты. Как можно было проиграть колхозному "Лудогорцу", который сколько не ударил - столько и забил? Гонял ЦСКА весь матч "Ференцварош" в Москве, а в итоге пропустил в концовке. Я не думаю что нужно искать глубинные причины, просто так звёзды сошлись и выстроились в отрицательную шеренгу для всего нашего футбола.Каким образом система "осень-весна" виновата в том, что ЦСКА вчера не использовал 3 невероятных голевых момента во втором тайме? Причём тут календарь? То что календарь и расписание у нас идиотское - я говорил с первого дня. Я жёсткий противник системы "осень-весна", когда перерыв между 19-м и 20-м турами составляет 4 месяца. Это идиотизм и попытка выдумать велосипед с квадратными колёсами. В самые лучшие с климатической точки зрения месяцы в нашей стране мы не играем, хотя в мою бытность именно прежний календарь вызывал наибольшие вопросы.Что по "лимиту", то, конечно, его нужно сокращать. И легионеры будут приезжать качественные, и молодые будут прогрессировать рядом с классными иностранцами и т.д. Но "лимит" тоже не является причиной провала в еврокубках. Легионеры тоже не забивают из убойных позиций. Так что эти разговоры в пользу бедных.