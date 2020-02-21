Холанд - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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В первом матче 1/8 ЛЧ против "ПСЖ" форвард оформил дубль и помог своей команде победить - 2:1. Ответная игра пройдет 11 марта в Париже на стадионе "Парк де Прэнс".



Напомним, что 19-летний нападающий перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно из "Зальцбурга" за 20 миллионов евро, по данным Transfermarkt.



В первых семи матчах в составе "Боруссии" Холанд забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.