Гризманн: иногда партнеры видят мои перемещения, иногда нет

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал ничью с "Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

Гризманн забил единственный гол в составе своей команды.

"Мы играли на победу, но этому не суждено было случиться. Сначала нам было трудно найти или создать пространство, пробить по воротам. Мне нужно больше работать над своей игрой, cоздавать ширину на поле. Иногда партнеры видят мои перемещения, иногда нет. Я должен создавать свободные зоны", - цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет в Испании 18 марта.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гризманн Барселона Наполи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Челси" потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках
"Наполи" никогда в еврокубках не проходил в следующий этап после ничьей в первом матче
Наставник "Барселоны": найдем, кем заменить Бускетса и Видаля
Тихонов - о Соболеве: Сашка - специфический футболист 1
Широков: у "Челси" нет шансов в ответной игре с "Баварией"
Жиру: в ответном матче нам нужно забить минимум 3 гола и не пропустить - это почти нереально
Гризманн: иногда партнеры видят мои перемещения, иногда нет
"Это еще не конец". Гаттузо - о матче с "Барселоной"
Руководство чемпионата Японии объявило о приостановке турнира из-за коронавируса
Червиченко: Новиков может вырасти в такого тренера, как Карпин. Он на голову выше Хохлова
Даст ист фантастиш! «Бавария» отгрузила «Челси» треху на «Стэмфорд Бридж»
"Автобус" от Гаттузо работал только час, а потом сломался. Но это даже лучше
"Наполи" и "Барселона" обменялись голами в первом матче 1/8 финала ЛЧ 1
"Бавария" на выезде разгромила "Челси" 3
Игрок "Крыльев" Дмитрий Комбаров подарил футбольную форму сборной Клявлинского района
На матч "Динамо" - "Спартак" осталось в продаже 3 тысячи билетов
Месси проводит 141 матч в Лиге чемпионов и догнал Гиггза
Эль-Кабир вернулся в общую группу "Урала"
Ханданович может успеть восстановиться к матчу с "Ювентусом"
Помощник Тедеско: не могу сказать, в какой футбол "Спартак" будет играть весной 5
Бэйл - в заявке "Реала" на матч с "Манчестер Сити"
Вице-президент "Манчестер Юнайтед" оценил трансферную политику клуба
Наставник "Лиона": у нас нет плана по удержанию Криштиану Роналду
"Наполи" - "Барселона": Месси сыграет с первых минут
"Челси" и "Бавария" объявили стартовые составы 1
Орлов рассказал, что у Кузяева есть предложение от "Спартака" 12
Футболист "Наполи" может перейти к Анчелотти в "Эвертон"
"Надеюсь, с нами такого не произойдет". Рамос - о дисквалификации "Сити"
Переход Имбула в "Сочи" состоится в ближайшее время. Игрок ждет оформления визы
Орье: Моуринью - лучший выбор для "Тоттенхэма", чтобы завоевать трофеи
Все новости