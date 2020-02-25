Гризманн: иногда партнеры видят мои перемещения, иногда нет

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал ничью с "Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).



Гризманн забил единственный гол в составе своей команды.



"Мы играли на победу, но этому не суждено было случиться. Сначала нам было трудно найти или создать пространство, пробить по воротам. Мне нужно больше работать над своей игрой, cоздавать ширину на поле. Иногда партнеры видят мои перемещения, иногда нет. Я должен создавать свободные зоны", - цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.



Ответная игра пройдет в Испании 18 марта.