Зайнутдинов: по "Спартаку" у меня была принципиальная позиция, а "Динамо" — братский клуб

«Агент мне позвонил, сказал, что Карпин хочет, чтобы я присоединился. За две недели решили. Да, были интересы и звонки от «Спартака» и «Зенита». Я пропустил из-за травмы много. Но тут в выборе решил тренер, плюс цвета «Динамо» — братский клуб. По «Спартаку» у меня была принципиальная позиция», — цитирует Зайнутдинова «Чемпионат».
Московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова вчера, 28 июля. Соглашение с 27-летним полузащитником рассчитано до лета 2029 года.
Ранее Зайнутдинов выступал за «Бешикташ». За турецкую команду Бахтиер провел 49 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 3 миллиона евро по версии Transfermarkt.
Также у Зайнутдинова уже имеется опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге. 27-летний футболист играл за «Ростов» и московский ЦСКА. Всего он провел 95 матчей в РПЛ, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.