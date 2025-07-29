— Тяжело дебютировать именно в матче против «Крыльев Советов»? Казалось, что победа будет в кармане.
— Мы ни на какую игру не выходим с настроем, что победа в кармане. Прошлый сезон показал, что любые победы достаются тяжелым трудом. И поэтому не было такого, что выходили и были уверены, что игра уже сделана.
— С чем можно связать недавние домашние поражения «Краснодара»? Некоторые команды играют в гостях лучше, чем дома. Может у вас быть такое?
— Это все вилами по воде. Прошлый сезон тоже начинался не особо удачно с точки зрения результатов. Но все прекрасно помнят, чем сезон закончился, так что рано еще делать выводы.
— Некоторые эксперты говорят, что «Краснодар» команда одного сезона.
— Мы здесь для того, чтобы доказать обратное.
Вратарь "Краснодара": прошлый сезон тоже начинался неудачно, но все помнят, чем он закончился
Голкипер «Краснодара» Александр Корякин поделился эмоциями после дебюта в официальном матче за «быков» против «Крыльев Советов».
Фото: ФК "Краснодар"