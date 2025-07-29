Вратарь "Краснодара": прошлый сезон тоже начинался неудачно, но все помнят, чем он закончился

Голкипер «Краснодара» Александр Корякин поделился эмоциями после дебюта в официальном матче за «быков» против «Крыльев Советов».

Фото: ФК "Краснодар"

— Мы ни на какую игру не выходим с настроем, что победа в кармане. Прошлый сезон показал, что любые победы достаются тяжелым трудом. И поэтому не было такого, что выходили и были уверены, что игра уже сделана.— Это все вилами по воде. Прошлый сезон тоже начинался не особо удачно с точки зрения результатов. Но все прекрасно помнят, чем сезон закончился, так что рано еще делать выводы.— Мы здесь для того, чтобы доказать обратное.