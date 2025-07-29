По информации журналиста Карпова, полузащитника «Сьона» Антона Миранчука предложили московским клубам — «Спартаку», ЦСКА и «Динамо», а также «Краснодару» и «Зениту». Сумма потенциального трансфера оценивается в 4 миллиона евро.
При этом сам футболист, при равных условиях, хотел бы перейти в «Динамо». Ключевым фактором считается работающим там тренером Валерием Карпиным, с которым Миранчук знаком по выступлениям за сборную России.
Спортивный директор «Сьона» ранее заявил, что клуб ведет переговоры по Миранчуку с командами из Турции и России. Однако, как уточняет источник, до прямых контактов между игроком и клубами дело пока не дошло. Все предложенные клубы взяли паузу для принятия решения.
Антон Миранчук присоединился к швейцарскому клубу «Сьон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он сыграл 24 матча, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.
"Спартаку", ЦСКА, "Краснодару", "Динамо" и "Зениту" предложили Миранчука, но сам Антон хочет к Карпину — источник
Антон Миранчук был предложен сразу нескольким топ-клубам РПЛ, однако сам полузащитник отдает предпочтение переходу в московское «Динамо».
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