— Ждете ли вы усиления на позицию центрального защитника? Писали про Кики, Чернова.
— Как тренер, я очень жду. Вижу, что нам нужно укрепить команду тремя трансферами. Но есть руководство, которое лучше меня умеет считать деньги. Я свое пожелание сказал. Если мы усилимся тремя игроками, то сделаем способную и конкурентную команду. Я это сказал и губернатору. Сможет ли руководство это сделать, я не знаю, — цитирует Адиева «Матч ТВ».
Напомним, в межсезонье «Крылья Советов» возглавил Магомед Адиев, сменивший Игоря Осинькина, работавшего в клубе с 2020 года.
После двух туров Российской Премьер-Лиги подопечные Адиева набрали 4 очка, сыграв вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1) и победив «Пари НН» со счетом 2:0.
Сегодня, 29 июля, самарцам также удалось победить в первом туре Кубка России против «Краснодара» на выезде. Счет в матче 1:2 в пользу команды из Самары. Обе команды выступают в группе В, где также находятся московское «Динамо» и «Сочи». Ранее в этом квартете «Динамо» одержало победу над сочинцами со счётом 3:2.
Адиев: "Крыльям" нужно укрепить команду тремя трансферами. Но есть руководство, которое считает деньги лучше меня
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев подчеркнул, что команда нуждается в усилении.
Фото: ФК "Крылья Советов"