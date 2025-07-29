Морено — о решении отказаться от половины зарплаты: жена чуть не убила меня за эти слова

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено признался, что его жена была шокирована его заявлением об отказе от половины зарплаты.

Фото: ФК "Сочи"





Сегодня, 29 июля, московское «



Ранее Морено объявил, что готов отказаться от 50% своей месячной зарплаты в качестве наказания за неудачные результаты команды. После поражений от « «Когда я это сказал и вернулся после игры к семье, жена чуть не убила меня за эти слова. Но футболисты показали свою реакцию сегодня. Они бились. Последние две игры были позорными, надеюсь, дальше такого не будет. Эмоциональное заявление, но это мои эмоции, настоящие эмоции, то, что я чувствую. Футбол — моя страсть. Мы должны выполнять работу и уважать болельщиков и руководство», — цитирует Морено « Матч ТВ ».Сегодня, 29 июля, московское « Динамо » одержало волевую победу над «Сочи» (3:2) в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.Ранее Морено объявил, что готов отказаться от 50% своей месячной зарплаты в качестве наказания за неудачные результаты команды. После поражений от « Локомотива » и «Акрона» с общим счётом 0:7 испанец эмоционально отреагировал на провальную игру своих подопечных.