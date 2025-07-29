Баньяц — о победе над "Краснодаром": когда вышли Кордоба и Сперцян, стало тяжело, но мы выстояли

Фото: ФК "Краснодар"

— Мы еще не проиграли ни одну игру. Надо всегда играть на результат. Так сегодня и делали.— Честно, без разницы. В целом было жарко и душно, тяжело дышать. Конечно, когда вышел Кордоба и Сперцян, тяжело стало, но мы все равно выстояли и выиграли, — передает слова Баньяца корреспондент Rusfootball.info.