Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
18:30
Нижний НовгородНе начат
Ростов
20:45
СпартакНе начат
Ахмат
20:45
ЗенитНе начат

Баньяц — о победе над "Краснодаром": когда вышли Кордоба и Сперцян, стало тяжело, но мы выстояли

Полузащитник «Крыльев Советов» Михайло Баньяц рассказал, как его команде удалось победить «Краснодар» в первом туре Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
— За счет чего удалось сегодня обыграть «Краснодар»?

— Мы еще не проиграли ни одну игру. Надо всегда играть на результат. Так сегодня и делали.

— Удивило ли вас, что «Краснодар» во втором тайме выпустил почти весь основной состав?

— Честно, без разницы. В целом было жарко и душно, тяжело дышать. Конечно, когда вышел Кордоба и Сперцян, тяжело стало, но мы все равно выстояли и выиграли, — передает слова Баньяца корреспондент Rusfootball.info.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится