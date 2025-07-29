«Карраскаль сейчас летит над Атлантикой по моей информации. Будут ли ещё трансферы? Трансферная кампания не завершена», — заявил Гафин «Матч ТВ».
Ранее в СМИ были новости, что переход Карраскаля обойдётся Фламенго в 12 миллионов евро, выплаченных в два транша.
Хорхе Карраскаль уже два сезона выступает за московское «Динамо». Колумбийский полузащитник перешел в «Динамо» из ЦСКА за 3,5 миллиона евро. Всего за время своей карьеры в «Динамо» Карраскаль принял участие в 64 матчах, забив 9 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.
В "Динамо" подтвердили отъезд Карраскаля из России
27-летний полузащитник Хорхе Карраскаль «Динамо» вылетел в Бразилию для перехода в «Фламенго».
Фото: ФК "Динамо"