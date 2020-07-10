Победитель пары "Реал" - "Манчестер Сити" (первая игра 1:2) встретится с победителем пары "Лион" - "Ювентус" (первая игра - 1:1). Победитель пары "Наполи" - "Барселона" (первая игра 1:1) встретится с победителем пары "Челси" - "Бавария" (первая игра 0:3).
"РБ Лейпциг" встретится с "Атлетико", а "Аталанта" сыграет с "ПСЖ".
Также были определены полуфинальные пары:
Пара 1 — пара 3;
Пара 2 — пара 4.
Турнир будет доигран в августе. Все матчи, начиная с четвертьфинала будут проходить в одноматчевом формате в португальском Лиссабоне.
От России в Лиге чемпионов на групповом этапе участвовали "Локомотив" и "Зенит", но пробиться в плей-офф никому не удалось.
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов
Стали известны результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.
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